“Infiniti” llega a Colombia por la pantalla de AMC

Bogotá, agosto de 2022 – En agosto, el canal de televisión AMC presenta una nueva miniserie francesa de ciencia ficción y suspenso. “Infiniti” se estrena en Colombia, el domingo 21 de agosto, a las 10:00 pm, y cada semana estrenará un nuevo episodio.

La Estación Espacial Internacional, (ISS), se ha quedado en silencio. La tripulación está en peligro. Simultáneamente, en Kazajistán, Isaak Turgun, un policía kazajo, descubre un cuerpo decapitado cubierto de cera. La indicación positiva no deja lugar a dudas: el cuerpo pertenece al astronauta estadounidense Anthony Kurz actualmente en una misión en la ISS. Mientras tanto, la astronauta francesa Anna Zarathi, quien comenzó una relación apasionada con Kurz hace seis meses, está convencida de que él le está pidiendo ayuda a la ISS.

A partir de ese momento, Anna se vuelca en una única misión, rescatar a Kurz antes de que muera, y en el proceso se entreteje una extraña asociación con Isaak para llevar a cabo su propia investigación no oficial. Esto trae a la luz una asombrosa interrogante, ¿podría Kurz estar en ambos lugares al mismo tiempo?

Infiniti está dirigida por el reconocido director francés Thierry Poiraud (Black Spot), y cuenta con seis episodios de una hora.

El canal de televisión AMC puede verse en Colombia por: Claro (SD 707; HD 1707), Directv (SD 210; HD 1210), Movistar (SD 608; HD 873) y Tigo/Une (SD 49; HD 285).

