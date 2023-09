Internet móvil continúa creciendo en Perú

Para fines de 2022, el total de líneas móviles con acceso a Internet creció alrededor de un 9% y llegó a 29 millones, marcando una penetración del 87% sobre la población nacional. El tráfico móvil también va en ascenso, con un promedio de 10 GB de descarga mensual por conexión, frente a 9 GB en 2021.

BUENOS AIRES, 20 de septiembre de 2023.- Los accesos móviles en el mercado peruano continúan en crecimiento, de acuerdo con una infografía de 5G Americas elaborada con datos de la firma DN Consultores. Según el relevamiento, para fines de 2022 existían 29 millones de líneas móviles con Internet en el país, que representan una penetración del 87 por ciento sobre el total de la población del país.

Esto equivale a un avance de 2,4 millones de líneas (un incremento de aproximadamente el 9 por ciento) y un aumento de siete puntos porcentuales de penetración sobre el total de población frente a lo registrado el año anterior. De esta manera, el Perú se ubica en cuarto lugar por penetración móvil en Sudamérica, por detrás de Chile (115 por ciento), Brasil (103 por ciento) y Uruguay (102 por ciento), y por encima del promedio regional (83 por ciento).

En cuanto a tecnologías, se percibe un marcado predominio de 4G, con 26 millones de líneas, frente a tan sólo 2 millones de líneas 3G y un millón de líneas 2G. La 3G se acerca así a su mínima expresión, gracias a la sustitución por 4G, y se evidencia un importante avance también sobre las líneas móviles sin Internet, que se redujeron desde 17 millones en 2021 a 13 millones en 2022.

No obstante, existe aún un importante parque de líneas no 4G (alrededor de 16 millones), lo que pone de manifiesto la necesidad de sostener esfuerzos para continuar la renovación tecnológica.

Consumo de datos

Al analizar el tráfico de datos de Internet móvil en el Perú, se puede observar un salto frente a años anteriores. Desde 2019, se triplicó el consumo, que pasó de 102 a 307 petabytes (PB) mensuales en 2022.

En el apartado de tráfico móvil promedio por conexión, éste pasó de 4 gigabytes (GB) mensuales en el año 2019, a 10 GB mensuales en 2022, un crecimiento algo menor al total de tráfico cursado.

Esto se explica, por un lado, por un mayor consumo promedio por líneas, pero también por el crecimiento de líneas móviles con Internet que aumentaron la demanda total de tráfico.