Invitan a Venezuela a incorporarse al proyecto Acción Climática junto a la ONU

Embajadora para el Proyecto de Acción Climática en Venezuela y de Enseñanza de los ODS de la ONU Invita a Venezuela a incorporarse al proyecto Acción Climática junto a las Naciones Unidas y otras instituciones que la apoyan y alertó sobre vulnerabilidad venezolana frente al Covid-19

Nota de Prensa-. La Embajadora para el Proyecto de Acción Climática en Venezuela, Ydalith Figueroa Kad-Bay, alertó sobre el nivel de vulnerabilidad de los venezolanos en medio de la pandemia de Covid-19 debido a los agudos problemas de servicios públicos sobre todo en el acceso adecuado al derecho universal al agua potable.

«El impacto de la pandemia en Venezuela es distinto al que pueda tener otra nación de Latinoamérica, debido a un factor fundamental: la falta de acceso al agua potable en todo el territorio nacional. A diferencia de años anteriores, lo que va de 2020 ha estado marcado por constantes crisis relacionadas con la distribución de agua en el país y actualmente no hay un rincón de Venezuela que deje de reportar estas dificultades», apuntó.

La diplomática señaló que a los problemas de servicios básicos se deben sumar las dificultades económicas y el impacto de la cuarentena en áreas como la comercial y la educativa.

En marzo de 2020 -recordó- que Venezuela pidió oficialmente a las Naciones Unidas apoyo para enfrentar el virus y los impactos socioeconómicos asociados. En abril de 2020, solicitó ampliar la ayuda para responder a las necesidades de la población que requiere particular atención para asegurar el cumplimiento de los protocolos sanitarios.

Comentó que el llamado fue oído por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la «respuesta humanitaria será implementada bajo un enfoque de derechos y considerando las necesidades diferenciadas por grupos de edad, género y diversidad para enfrentar los problemas críticos relacionados con los estándares de vida».

La funcionaria del ente global, quien estrechó nexos de colaboración con la ONG Gente & Ciudad, indicó que las fallas en los servicios son interdependientes: los cortes eléctricos, por ejemplo, afectan al funcionamiento regular de los servicios de agua, salud y educación; y las fallas en el suministro de agua afectan la prestación de otros servicios como los de salud, educación u otro.

Alertó que los mencionados factores han contribuido a la deserción escolar que, basado en los registros administrativos del Ministerio del Poder Popular para la Educación, se estima que afecta a 856.794 niños, niñas y adolescentes.

Mientras el sistema educativo-agregó- ha sido impactado de manera generalizada, los estados con mayor afectación son Anzoátegui, Apure, Bolívar, Carabobo, Guárico, La Guaira, Mérida, Monagas, Nueva Esparta y Yaracuy.

Invitación

Frente a esta ardua realidad invitó a Venezuela a que incorpore en su sistema educativo el proyecto Acción por el clima y así «comprometernos y emprender acciones positivas para preservar el planeta para nosotros hoy y para las generaciones futuras».

Ante la interrogante de ¿qué es el proyecto de Acción por el Clima?, el cual será lanzado en octubre de 2020 por cuarta vez consecutiva, con la participación de entre 1 y 10 millones de estudiantes en 107 países, es una plataforma de renovación, crecimiento y sustentabilidad que pone el centro en la educación para el fomento de las potencialidades de cada nación.

«La participación en el proyecto Acción por el Clima es gratuita y tiene como objetivo generar un cambio de comportamiento a través de la educación. Durante 6 semanas, los estudiantes intercambiarán ideas, explorarán, crearán, debatirán y compartirán sus hallazgos en línea a través de videos e interacciones virtuales en vivo», explicó.

