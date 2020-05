Irán advierte a EEUU: «No toleraremos actos de piratería contra nuestros buques»

El ministro de Defensa de Irán, el general Amir Hatami, advirtió este miércoles a Estados Unidos que no tolerará ningún “acto de piratería” contra los buques iraníes que trasladan combustible a Venezuela como parte de la cooperación entre ambos países.

“La política de Irán en este sentido es totalmente clara: No toleraremos ningún problema con nuestros petroleros», dijo el general Hatami en declaraciones a la prensa tras una reunión de Gobierno, según informa la agencia de noticias ISNA.

El ministro sostuvo que «cualquier problema con los petroleros va en contra de las normas internacionales y de la seguridad» de navegación, por lo que instó a «todos los países y organizaciones que sean sensibles a la seguridad de navegación» a que reaccionen contra lo que «constituye un acto de piratería».

Además, avisó sobre posibles consecuencias a quienes obstaculicen el rumbo de los buques iraníes.

«Estados Unidos y otros países saben que reaccionaremos sin dudar y que, si el problema continúa y se intensifica, será contestado con una firme y demoledora respuesta», ha advertido.

Irán lleva semanas enviando combustible a Venezuela, donde las restricciones por la pandemia de coronavirus y los problemas preexistentes, como la falta de mantenimiento e inversión de las instalaciones petroleras, llevarón al país a quedarse sin combustible.

De acuerdo con un alto funcionario de la Casa Blanca, la Casa Blanca sopesa tomar represalias por los envíos iraníes y una fuente militar citada por ISNA asegura que Estados Unidos instó a los barcos de Irán a no acercarse a los estadounidenses a menos de 100 metros en los golfos Pérsico y de Omán.

A ello se suman las sanciones que Estados Unidos dictó sobre Venezuela, que afectan también a su industria petrolera, para aumentar la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro. Así, el pasado mes de febrero sancionó a la petrolera rusa Rosneft.

