Italia en emergencia con más de 100 infectados y al menos 2 muertos por el coronavirus, varias ciudades han declarado la cuarentena.

Italia cuenta ya con «más de 100 casos» de nuevo coronavirus, declaró a la televisión SkyTG24 el presidente de la región de Lombardía (norte), donde se encuentran la mayoría de contagios, y reclamó «más controles en las fronteras».

«Hay 89 personas contagiadas en Lombardía, incluido un joven en Valtellina [una zona montañosa]», indicó Attilio Fontana en una entrevista para esta cadena de información continua, y añadió que «a nivel nacional hemos superado los 100». El presidente de la región pidió además una «mayor atención [en las fronteras] como debería haberse hecho cuando lo pedimos».

Si bien la enfermedad ya ha afectado a casi 77.000 personas en todo el mundo, Italia es el primer país europeo en registrar casos fatales entre sus ciudadanos, dos septuagenarios murieron por la enfermedad en los últimos días.

El gobierno italiano impuso una cuarentena. Unas 52.000 personas se ven afectadas, según el primer ministro Giuseppe Conte.

El gobierno también anunció el cierre de negocios y escuelas en estas áreas, así como la cancelación de todos los eventos públicos (carnavales, competiciones deportivas, viajes escolares, etc.).

Se han postergado tres partidos de campeonato de fútbol programados para el domingo (Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo y Verona-Cagliari).

Las imágenes de televisiones italianas mostraban una ausencia total, por el momento, de barreras alrededor de las 11 localidades confinadas. El decreto ley prevé sanciones de hasta tres meses de cárcel para quien no lo cumpla.

El foco se encuentra en Codogno, cerca de Milán. «Todos tenemos miedo, pero cruzamos los dedos, esperamos que todo vaya bien», declaró Rosa, una empleada de farmacia, el único tipo de establecimiento que puede permanecer abierto.

Conte advirtió que podría recurrir al ejército para vigilar los puntos de control.

