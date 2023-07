Jefe de la Policía de Miami renunció y luego se disparó en la cabeza

MIAMI, FLORIDA.- Quién hasta hace poco ocupara la maxima responsabilidad como Jefe del Departamento de Policía de Miami-Dade (MDPD), Freddy Ramírez, presentó su renuncia poco antes de dispararse en la cabeza el domingo por la noche, informó la alcaldesa del condado del sur de Florida, Daniella Levine.

Durante una conferencia de prensa, Levine Cava dijo el miércoles de esta semana que recibió una llamada de Ramírez el domingo en la que el oficial le informó que había ocurrido un incidente que lo hizo arrepentirse y le pidió que renunciara.

El alcalde, que calificó al jefe policial como ‘un hombre increíble’ y apasionado por su trabajo en la fuerza de seguridad, respondió en su momento que volverían a hablar entre ellos, informó en la rueda de prensa.

“Realmente me disculpé y le aseguré que hablaríamos a la mañana siguiente”, dijo Levine Cava, y agregó que Ramírez estaba de regreso en Miami cuando llamó.

Poco después de esta llamada, el director de MDPD supuestamente se estacionó al costado de la I-75 y se pegó un tiro en la cabeza durante una discusión con su esposa. Ramírez, de 52 años, fue operado en un hospital de Tampa debido a sus heridas y, según el alcalde, está «despierto, alerta y receptivo».

Las autoridades dijeron que antes del incidente, Ramírez tuvo una discusión con su esposa afuera de un hotel en Tampa, una ciudad en el oeste de Florida que es el sitio de la conferencia de apertura del alguacil del domingo y los oficiales Este policía estará involucrado.

Aunque los oficiales de respuesta no arrestaron a Ramírez, el personal del hotel le pidió al oficial y a su esposa que abandonaran las instalaciones.

El lunes, Levine Cava anunció el nombramiento de la ex subdirectora Stephanie V. Daniels como directora interina del MDPD. En mayo pasado, Ramírez, quien tiene más de 27 años de experiencia en la aplicación de la ley, anunció su intención de postularse en 2024 para el puesto de alguacil del condado de Miami-Dade.