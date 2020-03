Johnson & Johnson iniciará ensayos de vacuna contra el Covid-19 en Septiembre 2020

Johnson & Johnson iniciará ensayos clínicos de vacuna contra Covid-19 en Septiembre 2020. Johnson & Johnson dijo este lunes 30-M que llegó a un acuerdo con el Gobierno estadounidense por 1.000 millones de dólares para crear suficiente capacidad de elaboración de hasta 1.000 millones de dosis de una vacuna que está probando contra el virus Covid-19, que ha causado la muerte de más de 35.000 personas en el mundo.

J&J afirmó que había seleccionado su propio candidato tras los estudios iniciales de laboratorio y que empezará los ensayos clínicos de su vacuna experimental contra la nueva cepa de coronavirus hacia septiembre, con miras a tenerla lista para uso de emergencia a inicios del 2021.

El periodo es mucho más breve que los habituales 18 meses que tardan las vacunas en ser probadas, autorizadas y elaboradas.

El jefe de investigación científica de Johnson & Johnson, el doctor Paul Stoffels, dijo a Reuters que la compañía debía empezar a reforzar su capacidad de manufactura de inmediato, incluso antes de tener seguridad de que su vacuna experimental tendrá efecto. La empresa comenzará a elaborar la vacuna a su propio riesgo, sin saber si funcionará.

“Es la única opción que tenemos para atajarla (la enfermedad) a tiempo”, señaló Stoffels en una entrevista telefónica.

La empresa cuenta con una planta en Holanda que puede elaborar hasta 300 millones de dosis de la vacuna, sostuvo Stoffels, aunque añadió “de ninguna forma será suficiente para el mundo”.

El ejecutivo indicó que la farmacéutica comenzará a construir una planta en Estados Unidos para que pueda elaborar vacunas hacia fines del año, cuando los datos de los ensayos clínicos muestren si efectivamente la inmunización funciona.

Casi la mitad de los 1.000 millones de dólares acordados provendrán de la Autoridad de Desarrollo e Investigación Biomédica de Estados Unidos (Barda, por su sigla en inglés), que busca expandir las colaboraciones previas de J&J con la agencia.

Stoffels dijo que la farmacéutica también está estudiando plantas de producción en Europa y Asia que puedan ser capaces de elaborar la vacuna en la que está trabajando.

Hasta el momento, J&J no ha probado dosis de su vacuna en humanos. Pero Stoffels dijo que la fórmula contra el coronavirus estará basada en la misma tecnología empleada en su vacuna contra el virus de ébola, que fue utilizada ampliamente en personas y que la compañía considera segura.

En los estudios de laboratorio, la candidata a vacuna produjo fuertes anticuerpos que neutralizaron al nuevo coronavirus, el tipo necesario para hacer que la inmunización sea exitosa.

J&J continuará probando la vacuna en estudios en animales durante este verano boreal y planea iniciar los ensayos clínicos en septiembre.

