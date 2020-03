Kristofer Hivju de ‘Juego de tronos’ dio positivo por coronavirus

Kristofer Hivju, el actor de la serie ‘Juego de tronos’ que interpretó al personaje de Tormund, dio positivo por coronavirus. El artista noruego compartió su diagnóstico en una publicación en Instagram este lunes.

«Lamento decir que hoy he dado positivo por covid-19, el coronavirus», comentó el actor añadiendo que se encuentra ahora en aislamiento junto con su familia, y aclaró que su estado y el de sus familiares no es grave.

Hivju advirtió que, sin embargo, para algunas personas la enfermedad puede ser «un diagnóstico devastador» y llamó a «hacer todo lo que uno pueda» para frenar la propagación del virus.

«Juntos podemos detener el virus y evitar una crisis en nuestros hospitales», aseguró Hivju.

