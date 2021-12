La campaña ambiental Cada Abeja Cuenta y Pocoyó ofrecen sencillos consejos para cuidar el medio ambiente

El Día Mundial de la Tierra se celebra cada 22 de abril en homenaje a nuestro planeta. Es un día para reconocer a la Tierra como nuestro hogar, y crear conciencia sobre problemas como la sobrepoblación, la contaminación y la necesidad de la conservación de la biodiversidad.

Todos podemos ayudar a cuidar nuestro planeta, siguiendo estos consejos:

-Clasifica la basura. Es importante saber qué es reciclable, qué es biodegradable y qué no lo es, para clasificar la basura adecuadamente al momento de desecharla.

-Mejora tu transporte. Usa la bicicleta como medio de transporte. También es recomendable usar transporte público para evitar emisiones de carbono de los carros particulares.

-Evita el plástico. No uses bolsas, platos o cubiertos plásticos que son desechables. Al ser objetos de un solo uso, resultan muy contaminantes para el ambiente.

-Cambia los bombillos. Usa bombillos LED y de bajo consumo, así reducirás el consumo energético en comparación con los bombillos tradicionales.

-Consume frutas orgánicas. En la producción de frutas y verduras orgánicas (o ecológicas) no se utilizan fertilizantes ni pesticidas, que son productos contaminantes.

-Desenchufa tus aparatos. Si los aparatos están enchufados consumen energía, aunque estén apagados. Por eso es importante desenchufarlos, cuando no los estés usando.

-Optimiza el uso del agua. Cierra el grifo mientras te cepillas los dientes y lavas tus manos. Dúchate de manera rápida. Si tienes la oportunidad, recolecta agua de lluvia y úsala.

-Siembra un árbol. Los árboles producen oxígeno. Si no tienes espacio en tu casa, puedes hacerlo en tu barrio. Las plantas pequeñas también producen oxígeno y, las que tienen flores, alimentan a nuestras abejas, que polinizan más del 75% de los alimentos.

-Usa, reusa y recicla. La moda es la segunda industria más contaminante del planeta, por eso todos debemos tomar conciencia y no consumir en exceso. Si tienes ropa que ya no usas y está en perfecto estado, puedes venderla. Así alguien más le dará vida y tendrá menos necesidad de seguir aumentando la demanda de prendas de vestir.

La campaña ambiental Cada Abeja Cuenta, liderada por la agencia Avant Garde RP, conjuntamente con el adorable @Pocoyó, adelantan preparativos para el Primer Foro Cada Abeja Cuenta, que se realizará en el mes de mayo de 2021, con motivo del Día Mundial de las Abejas.

