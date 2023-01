La cuarta especial más larga del Dakar ha agitado a las formaciones que integran el Pedregá Team español

Mucho sufrimiento al manillar y grandes actuaciones de varios equipos de coches clásicos

Copetti ha cuajado gran actuación en quad, pese a un accidente, y Cardona se afianza en moto

Montanari y Saldaña se lesionan severamente y podrían despedirse

Las pistas selectivas y pedregosas han exigido durante muchas horas a los participantes

En Classic, Vidaña y Fernández asumen el liderato de la clase H3

Pedregá, Muñoz y Toral mantienen a su camión como el segundo mejor

Cal y arena para el Pedregà Team tras una segunda especial, la cuarta más larga de esta edición, para sufrirla.

Los pilotos de manillar han padecido una etapa que los ha llevado cubrir entre 6 y 9 horas y algunos con lesiones físicas a considerar.

Por el contrario, entre los automóviles clásicos siguen dándose buenas actuaciones.

Motos y quad

El mejor piloto de moto de la formación era, hasta hoy, el italiano de Terni Tommaso Montanari (dorsal

124, Husqvarna), pero su buena actuación se ha truncado, definitivamente, a unos 100 km de meta, cuando un accidente se ha saldado con fractura de fémur y evacuación en helicóptero. Por lo que, desde

Pedregà Team deseamos la pronta y óptima recuperación del que hasta ayer era el tercer mejor

debutante de Rally2.

El argentino, nacionalizado estadounidense, Pablo Copetti (163, Yamaha) ha sido de los mejores sobre las piedras de la especial de 430 km de hoy, finalizando segundo a 3 minutos del líder de la categoría, el francés Alexandre Giroud. Copetti ha invertido 6 horas, 24 minutos y 41 segundos, incluyendo en su tiempo un accidente por el que salió despedido de su máquina, en las proximidades a la meta. Ahora, Pablo ya es tercero de la provisional de quads, a poco más de 17 minutos de Giroud y a 9 minutos del segundo, el también argentino Manuel Andújar.

El venezolano -de Lara- Nicolás Alberto Cardona (95, KTM) ha logrado un sensacional decimoquinto lugar en Rally2 en la durísima especial con 6:12:04, siendo el 40º de la general.

Cardona, tras la gran etapa de hoy, sube 5 puestos en la provisional de Rally2, donde ya es 18º con

un tiempo acumulado de 11 horas, 21 minutos y 31 segundos.

El barcelonés Pep Mas (64, Husqvarna) marcó 7:22:15 (con penalización de 15 minutos) para ser

51º en Rally2, repitiendo como cuarto mejor español de la categoría en la especial, y 86º absoluto de la etapa. Esto le mantiene esa posición 51ª de la provisional, sumando 13 horas, 9 minutos y 43 segundos.

Mas: “Ha sido una especial súper larga, con muchísimas piedras, que no permitía ni un minuto de descanso en el pilotaje. Piedras grandes, piedras pequeñas, que ralentizaban mucho. He sufrido tres caídas, ahora tocar reparar moto y algo el hombro y a aguantar. Y mañana más de lo mismo, otra especial

muy larga, habrá que ir kilómetro a kilómetro, intentar hacerlo bien, no caer, y con ánimo de llegar a meta”.

El madrileño Javier San José Yétor (132, KTM) ha invertido 7:36:50 (con penalización de 15 minutos) en esta dura y larga especial para finalizarla 59º en Rally2, como sexto mejor español del día en su clase, y 96º general. Ocupa el puesto 62º de la provisional, con 13 horas, 37 minutos y 29 segundos.

San José: “Lo que más me gusta del Dakar son la arena, las dunas y los paisajes, hay cañones y sitios espectaculares, parecen de cuento. Y lo que menos me gusta son las piedras, nos han hecho pasar por sitios de piedras que son peligrosas, porque están muy sueltas, y yo ahí lo paso mal, porque no puedes controlar la moto, se va para todos lados, y no lo disfruto. Tampoco me gustan los madrugones

para hacer enlaces tan largos. Hoy hemos empezado con casi 200 km de enlace, ayer 42 de entrada y

193 km de salida; entonces, esas cosas no me gustan a mí, bueno, ni a nadie”.

El melillense Rachid Al-lal Lahadil (51, Husqvarna) tuvo que dedicar hasta 9 horas (9:00:03, con penalización de 5 minutos), para poder completar la especial, acabándola en la posición 80º de Rally2 y

119º general. En la provisional se halla 81º de Rally2 con 16:06:31.

Al-lal Lahadil: “Hoy, la etapa ha sido una carnicería (sonríe). Creo que al organizador se le ha ido la mano con las piedras. Había anunciado un Dakar más duro, y de duro se ha pasado, con tantos

tramos de piedras, impracticables, donde los coches se pueden romper, y las motos estrellarse. Ha

habido compañeros que se han hecho bastante daño, yo he bajado el ritmo para acabar bien, y he tardado algo más de la cuenta y he hecho 30 km de noche, porque no había otra manera. En los últimos

20 km de noche no he encontrado un way point, había unas piedras grandes y estaba difícil el tema.

Estoy contento por haber sobrevivido al día. He tenido una pequeña caída y un árbol que me ha querido atrapar (sonríe y muestra su indumentaria rota en el hombro derecho). Contento, porque no es tarde, y

ahora a cenar, a descansar, y mañana salir otra vez”.

El italiano Iader Giraldi (125, KTM) empleó 9:50:16 y concluyó en el puesto 83º de Rally2 y 122º

general. Figura en el puesto 83º de la clasificación provisional, tras 17:05:29.

El valenciano Rubén Saldaña (133, KTM) ha podido hacer meta en la 58ª plaza de Rally2, con tiempo de 7:33:42 (penalización de 1 minuto), como quinto mejor español del día en su clase, siendo 94º general. Aparece en la posición 52º de la provisional, con 13:11:50, pero su lesión de clavícula le podría impedir continuar.

La etapa la han terminado hoy 128 pilotos de manillar, 86 de ellos en Rally2.

El estadounidense Mason Klein ha sido el vencedor absoluto en esta jornada, con un tiempo de

5:23:04 y lidera la general de motos con (9:38:28). En Rally2 se ha impuesto el sudafricano Michael

Docherty con 5:29:44 (17º general), que es líder de la provisional con 10:11:01.

Classic

Tras su actuación en la etapa de hoy de 218 km, José Vidaña y Sergi Fernández (dorsal 724, Mitsubishi) han vuelto a ser los ‘clásicos’ mejor clasificados de la formación, asumiendo el liderato general de la clase H3, con ventaja de 51 puntos sobre los favoritos franceses Galpin. Mallorquín y barcelonés son ahora decimocuartos de la general, y cuarto mejor equipo español de la provisional de clásicos.

Classic

Pedregà, Rafa Muñoz y Jorge Toral (907, Mercedes-Benz) se mantiene segundos de la categoría H1T, ocupando la plaza 27ª absoluta.

Rodrigo y Rogers Ramírez (789, Toyota). Hijo y padre venezolanos han cedido algo de terreno en su clase, donde ahora son décimos en H2, y 28º de la general de clásicos.

Gran etapa de los cántabros Francisco Javier y Rafael Benavente (754, Nissan), que los proyecta al puesto 22º general, ganando una plaza en la tabla de H1, en la que son decimoterceros.

Daniel Albero y Sonia Ledesma (752, Toyota). La formación valenciano-mallorquina de ‘Un diabético en el Dakar’ se mantienen en la posición duodécima de la clase H2, subiendo al puesto 30º de la general de clásicos.

Los barceloneses Miquel Martí y Xavier Ribas (795, Toyota) se hallan en una buena 17ª plaza en

H2, siendo 37º de la general.

El veterano tándem barcelonés que integran Josep Nicolás González ‘Niko’ y Amadeo Roigé

(805, Toyota) conservan tanto el puesto 28º en H2, como el 72º de la general.

Y, de momento, cerrando la tabla, se encuentra el dúo melillense formado por Javier Burillo y

Manuel López S. (777, Mitsubishi), cuyos serios problemas de motor podrían poner en jaque su continuidad.

La clasificación general provisional de Classic la comandan ahora los españoles Juan Morera y

Lidia Ruba con 106 puntos.

En esa clasificación, tras las dos primeras etapas, aparecen 87 equipos.

Día 4, etapa 3: Alula-Ha’il, con enlace de 221 km y especial de 447 km, la tercera más larga del rali, (311 y 308 km para Classic). Otra especial que anuncia muy bellos paisajes, esta vez al inicio, pero que encadena diversos pasos por cañones que pueden resultar clave.

NDP PEDREGÁ