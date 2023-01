Nicolás Cardona Enfrentó Enormes Dunas En La Etapa Maratón

Tras la disputa de la jornada once del Dakar

El motociclista venezolanos Nicolás Cardona se acerca a su objetivo de completar el Dakar 2023, luego de completar la undécima etapa que se desarrolló este jueves 12 de enero en los desérticos parajes del Empty Quarter, al sur oriente de la península arábiga, restándole tres jornadas para finalizar la prueba.

A los mandos de una Husqvarna 450cc atendida por la formación española Pedregá Team, Nicolás Cardona recorrió los 275 kilómetros de la prueba especial efectuada sobre enormes montañas de arena, con un tiempo de 3 horas, 47 minutos y 57 segundos que lo dejaron ubicado en el puesto 53 en la general y 31 en la clase Rally 2, jornada once que registró como vencedor absoluto al argentino Luciano Benavides (Husqvarna), quien se hizo con su tercera conquista en la presente edición.

El barquisimetano Cardona consiguió concluir la exigente primera parte de la jornada maratón y aparece en el vigésimo puesto en la categoría Rally 2, luego de ser superado por un par de segundos por el checo David Pabiska, mientras el chileno Patricio Cabrera se aproxima a solo 5 minutos del criollo. El triunfo en el Empty Quarter se lo adjudicó el líder de esta división, el francés Romain Dumontier (Husqvarna), quien ahora cuenta con 22 minutos de ventaja frente al italiano Paolo Lucci.

“Estamos en la etapa maratón en medio del desierto – precisó Nicolás Cardona – La etapa de ayer (miércoles) fue bastante arena y entrando en el Empty Quarter hoy (jueves) fueron casi 300 kilómetros de unas dunas gigantescas; al final estaba bastante complicado por lo altas, a muchos las motos no les subían, pero bueno, llegamos a la mitad de la etapa maratón, estamos listos, con fuerza y conservando la moto para lo que nos queda: viernes, sábado y domingo. Caminando en el campamento nos llegó una rayita de señal al teléfono y por eso logramos comunicarnos…”.

La lucha por la victoria absoluta en este apasionante y durísimo Dakar 2023 en Arabia Saudita sigue siendo impredecible, con un nuevo cambio en la vanguardia que ahora es ocupada por el estadounidense Skyler Howes (Husqvarna), quien es seguido a 28 segundos por el australiano Toby Price (KTM), en tanto el argentino Kevin Benavides (KTM), quien el miércoles pasó a la punta, retrocedió al tercero a 2 minutos y 44 segundos de Howes. A 14 minutos en el cuarto peldaño se coloca el chileno Pablo Quintanilla, con su compañero en el equipo Honda oficial, el francés Adrien Van Beveren, en el quinto puesto a 15 minutos de la punta.

La participación de Nicolás Cardona en Dakar 2023 es posible gracias al fundamental respaldo comercial de Team Pepitería 13, Changan Auto Venezuela, Foton Caracas, Interglobal Yatch Sales, Furia Energy, VD Import Tires, RTR Caracas Motorcycle y Husqvarna Venezuela, además del copatrocinio de Yamamotors1, Solmotos, Pedrega Team, Motul, Motor Shop Center, Eco Posada 30 Nudos, DcMx Graphics y FMV.

La etapa maratón en la zona conocida como Empty Quarter compuesta por enormes dunas de arena muy blanda que exigen un mayor esfuerzo de los pilotos, supone también para los participantes el no recibir asistencia mecánica y deben pasar la noche en un campamento provisional en el que solo tienen un par de horas para ellos mismos atender sus motos. La segunda parte de la etapa maratón se completará este viernes 13, con la ruta que unirá de vuelta Ardah con Sheybah y que contará con 191 kilómetros de enlaces y 185 de prueba especial, siempre sobre el mismo tipo de terreno compuesto por infinitas montañas de arena donde la navegación resultará fundamental.