Pedregà vuelve a hacer historia en el tercer continente del Dakar y a los mandos de un camión clásico

Vidaña y Fernández ratifican el brillante segundo puesto en Classic H3

Copetti rubricó su tercer podio en quad y Cardona rozó el top 20 en Rally2

El equipo colocó dos tripulaciones de clásicos en el top 20 y cuatro en el top 29 absoluto

De las 16 formaciones que arrancaron bajo el paraguas de Pedregà Team, 13 hicieron meta

En la última cronometrada del 45º Dakar, sobre las playas del golfo Pérsico, unos han exprimido sus máquinas para ganar alguna plaza, e incluso la carrera, y otros se han limitado a no pifiarla en el último tramo selectivo, tras haber superado más de 4.300 km de batalla contra el cronómetro y tener la meta a la vista.

De las ocho formaciones al manillar que se encuadraban bajo la estructura del Pedregà Team, seis han hecho meta (tres debutantes), el estadounidense Copetti logrando su tercer podio en quad y el venezolano Cardona rozando el top 20 de la general de Rally2.

En clásicos, de las ocho tripulaciones que comenzaron la prueba, siete cruzaron la meta, en total trece de las dieciséis formaciones que partieron lograron su objetivo.

Trece, curiosamente el número resultante de la suma del dorsal de Pedregà en sus dos podios

anteriores en el Dakar, y del de Vidaña y Fernández de este año.

Motos y quad

El estadounidense nacido en Argentina, Pablo Copetti (163, Yamaha) ha sido segundo en la última especial playera, con 1 hora, 42 minutos y 21 segundos. El piloto de la formación Del Amo Motorsports by Motul, con asistencia de Pedregà Team, ha terminado tercero en quads, con un tiempo de 58:37:25, y tras haber logrado tres segundas posiciones en etapas. Para Copetti, este es el tercer podio -en once participaciones- en quad, después de los conseguidos en 2021 y 2017.

El Dakar en quad lo ha ganado este año, de nuevo, el francés Alexandre Giroud.

El piloto venezolano de Lara Nicolás Alberto Cardona (95, KTM) completó esta última especial en el puesto 42º con 2:04:48. Firmó su sexta participación en el Dakar como 21º clasificado de la general de Rally2, con 56:24:24; y siendo cuarto mejor motociclista americano de la categoría.

El madrileño de Villaviciosa de Odón Javier San José Yétor (132, KTM) fue 43º de su clase el día final, con tiempo de 2:06:24. Cierra su debut en la prueba como 46º de Rally2 (tras subir hoy 2 posiciones), con

66 horas y 46 minutos, subiendo al puesto 19º entre los debutantes (13º europeo) y como tercer mejor español.

Motos y quad

El italiano Iader Giraldi (125, KTM) acabó la especial final en el lugar 54º de la clase, con tiempo de

2:28:53. Concluyó su primer Dakar en la posición 55º de Rally2, acumulando 74:42:28, como 26º

debutante y sexto mejor italiano de la categoría.

El piloto de Melilla Sport Capital Rachid Al-lal Lahadil (51, Husqvarna) ha sido 58º del día con tiempo de

2:51:13, Cerró su quinta participación en el Dakar como 58º de la general de Rally2 (tras perder hoy un puesto), con 78:19:50.

El valenciano Rubén Saldaña (133, KTM) se ha permitido el placer de apretar en la última especial y ha logrado su mejor resultado parcial, siendo 23º de Rally2 (1:42:29) y octavo del día entre los debutantes; de nuevo, como mejor piloto del Pedregà Team. Ha logrado completar su Dakar de estreno en el puesto

63º con 200:01:13 (120 horas y 31 minutos son de penalizaciones).

La decimocuarta y última especial se la ha adjudicado en Rally2 el francés Romain Dumontier (1:13:21), que acaba ganando el Dakar tras 46 horas, 31 minutos y 44 segundos.

El vencedor absoluto de motos ha sido el argentino Kevin Benavides (44:27:20), que aventajó en 43 segundos al australiano Toby Price, líder ayer.

Esta etapa la han completado 90 pilotos (1 menos que ayer), 63 de ellos en Rally2.

Finalizan este Dakar 90 participantes al manillar (48 bajas desde la prólogo), de ellos 63 en Rally2

(29 retiradas desde la prólogo).

Del Pedregà Team tuvieron que abandonar el debutante italiano de Terni Tommaso Montanari (Husqvarna 450 Rally Factory Replica) del Solarys Racing, y el barcelonés Josep María ‘Pep’ Mas (Husqvarna 450 Rally Replica, FAE Pedregà Team 77) en su tercera participación. Ambos estaban cuajando grandes actuaciones hasta su despedida.

Classic

Una vez modificada la clasificación general de Classic en la jornada de ayer, el equipo español formado por Joan Manuel González Pedregà, Rafa Muñoz y Jorge Toral (907, Mercedes-Benz) finalizan su primer Dakar juntos en este camión como decimoséptimo equipo de la clasificación absoluta (tercer mejor equipo español), y solventes ganadores de la categoría H1T.

Lo mejor es que, pese a la condición de camión de asistencia en carrera, que atendió no sólo a sus pilotos, sino también ayudó a una cuarentena de vehículos de otros participantes en las últimas etapas, este equipo haya sido capaz de dominar con absoluta autoridad su categoría.

La leyenda que Pedregà inició -como piloto de quad y caballero del desierto en África- mediada la primera década de este siglo, ha cobrado ahora nueva y exitosa dimensión en Arabia Saudí. Además, como piloto, ya sabe lo que es subir al podio del Dakar en África, América y Asia, y con máquinas

norteamericana, japonesa y europea.

El sensacional piloto de Navàs ha logrado, en su séptima participación en la prueba (sexta como piloto) este tercer podio y su segunda victoria de clase en el Dakar, tras la inédita conseguida en quad

en 2006 y el tercer cajón que ocupó en 2010 (también en quad).

En cuanto a victorias de etapa en sus categorías, Joan Manuel González ‘Pedregà’ roza ya las treinta (logró 23 en quad), con las conseguidas en esta edición.

Junto a Pedregà han hecho historia en el camión el debutante copiloto jienense Rafa Muñoz, de sólo 18 años (uno de los más jóvenes de esta edición), y el reconocido mecánico -también navegante- alicantino Jorge Toral.

El ascenso de los anteriores en la general modificada ha derivado en la pérdida de una posición del segundo mejor equipo del equipo auriazul, el formado por el mallorquín José Vidaña y el barcelonés Sergi Fernández (724, Mitsubishi), que han pasado de 19º a 20º absolutos.

Sin embargo, los de la pick up de la firma de los tres diamantes mantienen un magnífico segundo puesto en su rápida categoría H3, tras los favoritos franceses Galpin (11º general).

Vidaña, con Pedregá como copiloto, ya fue decimosexto de clásicos (6º en H2) en la edición

precedente. Mientras que Sergi, que fuera uno de los más jóvenes campeones mundiales de deportes de motor, cuando ganó el mundial de raids de motos acuáticas en 1998, ha protagonizado un interesante debut como copiloto.

Con estos resultados, el automovilismo español tiene a cuatro equipos en el top 20 de clásicos de este 45º Dakar, al igual que Francia e Italia; y dos de esos equipos pertenecen a la dirección del Pedregà Team.

Tras ellos, dos tripulaciones más que se han clasificado entre las 29 mejores.

El dúo cántabro de Camargo formado por Francisco Javier y Rafael Benavente (754, Nissan), de Recinsa Sport, protagonizaron un muy buen final de rali para alcanzar la 24ª posición absoluta y

asegurar la undécima en su disputada categoría H1 con este rey del Dakar de los 90, desarrollado por ambos junto a los alumnos de una escuela de formación profesional de Santander.

Classic

La pareja valenciano-mallorquina integrada por Daniel Albero y Sonia Ledesma (752, Toyota) de ‘Un diabético en el Dakar’ finalizó la prueba en una interesante 12ª posición en H2 y 29ª general. El valenciano Albero liquida así, con este buen puesto, su quinto Dakar, segundo en clásicos.

El quipo venezolano que formaban Rodrigo y Rogers Ramírez (789, Toyota) fue uno de los top ten de su categoría hasta que faltaban dos etapas, cuando la rotura de una rueda los frenó en seco. Hijo, con sólo 18 años y al volante, y padre copiloto han logrado finalizar el rali en el puesto 43º general, siendo 21º en la categoría H2.

Los barceloneses Miquel Martí y Xavier Ribas (795, Toyota) supieron conservar la mecánica y posición, después del vuelco sufrido y la demora posterior en reincorporarse a la competición. Concluyen el Dakar como 22º en H2 y 54ª de la general.

Los también barceloneses Josep Nicolás González ‘Niko’ y Amadeo Roigé (805, Toyota), han hecho un Dakar muy especial, acabando 26º de la categoría H2 y 65º de la general. El piloto sabadellense

‘Niko’ a sus 60 años y en su décima participación en el rali; y el copiloto Amadeo, debutante en la prueba a sus 69 años, como uno de los más veteranos de esta edición.

Este tercer Dakar de clásicos, que han finalizado 80 vehículos, tiene a dos equipos españoles como primero y segundo absolutos: Juan Morera y Lidia Ruba y de Carlos Santaolalla y Aran Sol.

El abandono del equipo lo protagonizó la pareja melillense formada por Javier Burillo y Manuel López S. (Mitsubishi de JBT Clásicos Racing), quienes no pudieron remontar la importante avería del propulsor de su coche.

Llegada a Barcelona: Pedregà Team tiene prevista su llegada al aeropuerto de El Prat el próximo martes 17, a las 6.45 horas de la mañana.