La empresa estadounidense Brown-Forman compró la marca Ron Diplomático.

Louisville, KY -.- La empresa Brown-Forman Corporation informó que llegó a un acuerdo para adquirir la marca venezolana Ron Diplomático.

Esta nueva compra incluye los activos relacionados de Destillers United Group S.L. en España; sin embargo no anunciaron el monto en que compraron la empresa.

La información se dio a conocer a través de Twitter, en la que empresa estadounidense dio a conocer la noticia.

Brown-Forman especificó que la espera para completar la transacción será de tres meses y también se adquirirá una planta de producción en Panamá, así lo reseñó Venezuela News.

Explicó que Diplomático es un ron súper y ultra Premium, número 1 y 2 en ventas a nivel mundial y el su venta creció 17 % en los últimos cinco años.

“Ron Diplomático se unirá a nuestra cartera en expansión, dando a Brown-Forman una entrada líder en el mercado en la categoría de ron súper premium. Esta marca de ron añejo tiene un empaque distintivo, un fuerte posicionamiento de marca y es un espíritu de sabor delicioso”, señaló Lawson Whiting, presidente y director ejecutivo de Brown Forman Corporation.

Brown-Forman to Purchase Diplomático Rum Brand; Global Super-Premium Rum Brand and Related Assets to Join Portfolio. https://t.co/ZLh9fpQ1Lh pic.twitter.com/15nh2vDqlu — Brown-Forman (@brownforman) October 6, 2022