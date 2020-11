¿De donde viene la creencia en la mala suerte del Viernes 13?

¿La mala suerte del Viernes 13 de donde viene?

La mala suerte del Viernes 13 tendría un origen. Tienen un origen y estudiosos aseguran que guardan directa relación con los temores de los seres humanos y su necesidad de encomendarse a fuerzas superiores. Lo claro es que han traspasado la barrera del tiempo y todo parece indicar que en el futuro esto no cambiará.

Un viernes que caiga en el día 13 de cualquier mes se considera un día de mala suerte en las culturas anglosajonas. Tanto el día, como el número tienen una carga histórica muy fuerte.

Llama la atención el hecho de que los franceses, por ejemplo, nunca dan a las señas de una casa el número trece. En Italia, la lotería nacional omite el número. Las líneas aéreas internacionales se lo saltan en las filas de asientos de los aviones.

En los Estados Unidos, los modernos rascacielos, comunidades de propietarios y edificios de apartamentos dan al piso que sigue al 12 el número 14.

¿De dónde viene esta creencia? Todo esto se remonta a la mitología nórdica en la era precristiana. A un banquete en el Valhalla fueron invitados doce dioses. Loki, el espíritu de la pelea y del mal, se coló por las buenas, con lo que el número de los presentes llegó a trece.

En la lucha que se produjo para expulsar a Loki, Balder, el favorito de los dioses, encontró la muerte. Ésta es una de las primeras referencias escritas al infortunio relacionado con el número trece. Desde Escandinavia, la superstición se difundió a través de Europa, en dirección Sur.

La era cristina también hace algún tipo de referencia. Todo surge en la última cena. Cristo y sus apóstoles eran trece y en menos de veinticuatro horas después de esta cena, Cristo era crucificado. Los mitólogos hacen paralelos entre Judas y Loki. Lo indiscutible es que, desde principios de la era cristiana en adelante, invitar a cenar a trece personas significa buscar un desastre.

Cabe destacar que en Estados Unidos, el trece sería considerado como un número afortunado. Forma parte de muchos de los símbolos nacionales, ya que en el reverso de los billetes de banco hay una pirámide incompleta de trece escalones, el águila heráldica sostiene en una garra una rama de olivo con trece hojas y trece frutos, y en la otra, trece flechas.

Hay, además, trece estrellas sobre la cabeza del águila. Todo esto, desde luego, nada tiene que ver con la superstición, sino que conmemora las trece colonias que originaron el país, y que por su parte fueron un símbolo de buen auspicio.

Algunos, eso sí, mantienen que si el 13 cae en viernes las cosas o saldrían bien. Dicen que un viernes 13 “Eva tentó a Adán con la manzana, el Arca de Noé inició su larga navegación durante el Diluvio, una confusión de idiomas puso fin a la construcción de la torre de Babel, el Templo de Salomón fue arrasado, y también en este día Cristo murió en la cruz”.

Pero el verdadero origen de la superstición parece ser también un relato en la mitología escandinava. “El nombre del viernes —Friday en inglés, Freitag en alemán— procede de Frigga, la liberal diosa del amor y la fertilidad. Cuando las tribus escandinavas y germánicas se convirtieron al cristianismo, Frigga fue execrada y desterrada a la cumbre de una montaña, considerada como bruja.

Se creía que cada viernes la diosa, rencorosa, celebraba una reunión con otras 11 brujas, más el demonio —con lo que eran 13 los asistentes—, y conspiraban para causar infortunios durante la semana siguiente. Durante muchos siglos, en Escandinavia el viernes fue conocido como el «Sabbath de las brujas»”.

Asimismo, la mala suerte de este día tendría un origen histórico: el Viernes 13 de octubre de 1307. Este día, la orden de los Caballeros Templarios fue perseguida por la Santa Inquisición, arrestándoles simultáneamente esa misma noche en toda Europa. La causa de esto fue la suposición de que los caballeros se reunían a hacer celebraciones paganas y practicar la herejía. Por ello fueron asesinados o condenados a la hoguera, en una matanza colectiva. Muchos de los caballeros huyeron y pudieron salvarse, llevando consigo secretos que ha dado margen para muchísimas especulaciones. Creaciones de sociedades secretas como los Masones, Rosacruces, etc.

