La OMS advierte que hasta ahora no se ha confirmado inmunidad al COVID-19 en pacientes recuperados.

No existen pruebas de que las personas que dan positivo en los test de diagnóstico estén inmunizadas frente al nuevo coronavirus, advirtió el sábado la Organización Mundial de la Salud (OMS), considerando que los llamados “pasaportes de inmunidad” pueden favorecer la propagación de la pandemia.

En realidad no hay pruebas concluyentes para nada acerca del COVID-19 y los estragos que hace en organismo de los infectados, lo mejor es procurar no contaminarse porque los síntomas son prácticamente impredecibles en cada persona.

“No hay ninguna prueba en este momento de que las personas que se curaron de la Covid-19 y que tienen anticuerpos estén inmunizadas frente a una segunda infección”, dijo la OMS en un comunicado.

“A la fecha de 24 de abril de 2020, ningún estudio ha evaluado si la presencia de anticuerpos al SARS-Cov-2 (nuevo coronavirus) confiere inmunidad frente a una futura infección por este virus en los seres humanos”, afirmó.

Sin embargo, la eficacia de la inmunidad con anticuerpos no está demostrada en este momento y los datos científicos disponibles no justifican la concesión de un “pasaporte inmunitario” o de un “certificado de ausencia de riesgo”, advirtió la OMS.

“Las personas que creen estar inmunizadas contra una segunda infección porque dieron positivo en esas pruebas podrían ignorar las recomendaciones de salud pública. Recurrir a este tipo de certificados podría, en consecuencia, aumentar los riesgos de que la transmisión continúe”, insistió.

Además, la OMS considera que las pruebas serológicas actualmente utilizadas “necesitan de una validación adicional para determinar su exactitud y fiabilidad”

