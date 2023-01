La sobredosis de arena procura calma y prosperidad a la mayoría de los integrantes del equipo auriazul

Pedregá, Muñoz y Toral llevan su camión de asistencia al liderato de la clase

Cardona y Copetti se mantienen y San José, Al-lal Lahadil y Giraldi ascienden en motos

Mas tiene que abandonar lesionado y Saldaña se prepara para reengancharse

En Classic, Vidaña y Fernández conservan puesto y varios equipos ascienden posiciones

La llegada de una etapa enteramente arenera, aunque con grandes montañas del mismo firme, ha traído una atmósfera más desértica, calmada y de cierta prosperidad para la mayoría de las formaciones que

se integran bajo el paraguas auriazul del Pedregá Team.

Motos y quad

Hoy, el argentino, residente en Estados Unidos, Pablo Copetti (163, Yamaha) ha conseguido hacer meta en la décima posición, tras 6 horas y 27 minutos sobre el quad, cediendo algo más de media hora

respecto al líder, el francés Alexandre Giroud. Esto ha supuesto que Copetti haya perdido dos plazas y

sea ahora quinto de la provisional, acumulando 24 horas, 13 minutos y 19 segundos sobre su Yamaha;

aunque se encuentra a 15 minutos de volver a plaza de podio.

El motociclista venezolano Nicolás Alberto Cardona (95, KTM) ha marcado el 22º mejor registro del día entre los participantes de Rally2, con un crono de 5:44:51. Lo que le permite a Cardona mantener

la vigésima posición de la general en la categoría, con 22:49:30 a sus espaldas.

El madrileño Javier San José Yétor (132, KTM) es ahora el segundo mejor piloto de la formación auriazul de Pedregà. El de Villaviciosa de Odón ha sido 60º de Rally2, después de pilotar durante 7 horas,

34 minutos y 27 segundos, y gana con ello 4 posiciones, siendo 57º de la provisional, con 27 horas y 50 minutos.

El melillense Rachid Al-lal Lahadil (51, Husqvarna) ha disfrutado de la arenosa especial, donde ha sido 66º tras invertir 8:22:19; lo que le ha reportado un ascenso de 8 puestos en la general de la clase

(32:22:54).

También sube siete plazas en la general de Rally2 el italiano Iader Giraldi (125, KTM), que con

34:34:32 es ahora 73º, después de haber finalizado la etapa en la posición 69ª con 9 horas y 28 segundos.

Por último, en el puesto 80º de la provisional, aparece el valenciano Rubén Saldaña (133, KTM), quien, tras el accidente y lesión de clavícula de anteayer, pretende reincorporarse al rali mañana día 5.

El barcelonés Pep Mas (64, Husqvarna), que se hallaba en el puesto 50º de Rally2, ha tenido que

marcharse para casa, pues después de la caída que sufrió ayer, se ha visto obligado a abandonar con lesión ósea de hombro y de tendón en la mano.

Classic

Pedregà, Rafa Muñoz y Jorge Toral han llevado a su Mercedes-Benz (907) al liderato en la categoría H1T, después de haber sido 28º general del día, y ascienden dos posiciones en la provisional, ocupando el puesto 24ª absoluto.

Classic

El dúo mallorquín-barcelonés formado por José Vidaña y Sergi Fernández (dorsal 724, Mitsubishi) ha sido 35º de la jornada, y han perdido una plaza en la provisional, donde ahora son decimonovenos, pero

conservan el segundo puesto en la clase H3.

Sergi: “Hoy tuvimos tres especiales de regularidad y una de navegación, las tres eran una auténtica pasada, paisajes chulísimos, todo con arena; pero, claro, después de la lluvia, se veían todas

las roderas, y creo que por eso todo el mundo ha ido muy bien. A nivel de orientación estaba genial. En

la prueba de navegación, he cometido error de novato total, hemos abierto pista, he leído mal una viñeta y… A partir de ahí, hemos penalizado unos cuantos puntitos, pero ya nos ha ido rodado; así que, muy

bien. La etapa ha sido muy divertida, pero se va súper rápido, sobre todo cuando pierdes un poquito las medias y tienes que recuperar (se ríe)”.

La formación cántabra del Pedregá Team, Francisco Javier y Rafael Benavente (754, Nissan),

concluyeron la jornada en el puesto 45º, siendo 23º general, justo por delante del camión que lidera la formación. Continúan decimoterceros en H1.

La pareja valenciano-mallorquina Daniel Albero y Sonia Ledesma (752, Toyota) de ‘Un diabético

en el Dakar’ han sido los 19º mejores del día, y han vuelto a crecer, son novenos de H2 y 26ª general, tras subir dos puestos.

Hijo y padre venezolanos Rodrigo y Rogers Ramírez (789, Toyota) han salido de la etapa en 27ª

posición. Mantienen la undécima plaza en H2 y han recuperado un puesto en la general, siendo 28º.

Los barceloneses Miquel Martí y Xavier Ribas (795, Toyota) han sido los mejores del equipo en esta etapa, que han concluido decimosextos general, ganando una plaza en la provisional de H2 (15º) y tres lugares en la general, donde aparecen 33º.

El veterano tándem barcelonés que integran Josep Nicolás González ‘Niko’ y Amadeo Roigé (805, Toyota) han sido 66º de la etapa, suben dos plazas en la general (70º) y conservan el puesto 29º en H2.

Al cierre de la tabla se halla la pareja melillense integrada por Javier Burillo y Manuel López S. (777, Mitsubishi), que siguen figurando en el puesto 87º de la provisional, con ánimo de reiniciar su participación, tras la avería de motor.

La clasificación general provisional de Classic la siguen liderando los españoles Juan Morera y

Lidia Ruba.

Entre los 87 equipos de clásicos que aparecen en clasificación, las primeras cinco formaciones del

Pedregà Team, camión de asistencia incluido, están entre los 28 mejores hasta el momento.

Día 6, etapa 5: Ha’il- Ha’il, con enlace de 270 km y especial de 373 km (156 km de enlace y 218 km de especial para Classic). El segundo bucle en torno a Ha’il se trazará sobre arena, primero con sucesión de pequeñas dunas y con firme de hierba de camello, después con amplias superficies sobre pistas arenosas con dunas intermedias.