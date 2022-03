Las capacidades de seguridad son un elemento crítico para el éxito de la 5G

Un nuevo documento técnico de 5G Americas destaca los avances en las funciones de seguridad de las redes 5G

BELLEVUE, Wash. – Las redes 5G basadas en especificaciones técnicas estándar del Third Generation Partnership Project (“3GPP”) siguen siendo la tecnología celular inalámbrica más ampliamente adoptada y segura que exista. 5G Americas, la voz de las tecnologías 5G y LTE para el continente americano, anunció la publicación de un nuevo white paper titulado ‘Seguridad para 5G’ en el que se detallan funcionalidades y recomendaciones para asegurar las redes 5G y se presenta información actualizada sobre las mejoras a la seguridad introducidas por el 3GPP en los Releases 15 y 16.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, señaló: “Las mayores velocidades y menor latencia de las redes 5G están comenzando a tener un impacto sobre prácticamente todas las facetas de la vida de consumidores y empresas. Afortunadamente, la seguridad se incorporó a 5G desde su concepción y ha sido un requisito a lo largo de su desarrollo, planificación y despliegue.”

A medida que fue aumentando la complejidad de la administración de la seguridad de las redes por el mayor ancho de banda, las mayores velocidades de datos y el surgimiento de nuevos dispositivos y conexiones, 5G Americas fue presentando actualizaciones casi anuales sobre seguridad en las redes celulares inalámbricas. ‘Seguridad para 5G’ es la última actualización, basada en trabajos anteriores y centrada en consideraciones dinámicas sobre la seguridad de la 5G.

El white paper aborda los desafíos y oportunidades emergentes, ofreciendo recomendaciones para asegurar las redes 5G en el contexto de la evolución hacia redes basadas en la nube y distribuidas:

Mejoras a la seguridad de la 5G del 3GPP

Consideraciones de seguridad de la 5G

Redes de confianza cero

Mejoras de seguridad del Release 16 del 3GPP

Seguridad para segmentos verticales de 5G, como transporte, manufactura e infraestructura crítica

Seguridad de la cadena de suministros

Seguridad de la RAN Abierta

Asimismo, el white paper brinda información sobre cómo asegurar la 5G en modelos de despliegue de nube privada, pública e híbrida. Se tratan temas como orquestación, automatización, seguridad nativa de la nube y seguridad de la interface de programación de aplicaciones (API). Se aborda también la transición desde seguridad basada en el perímetro hacia una arquitectura de confianza cero para proteger activos y datos de amenazas externas e internas.

Pramod Nair, Arquitecto de Soluciones Técnicas – Seguridad de Cisco y co-líder del grupo de 5G Americas comentó: “La 5G permitirá que los operadores evolucionen hacia nuevos modelos de negocios. Para que la 5G realice su potencial, las organizaciones deben adoptar seguridad de múltiples niveles que vaya mucho más allá de las especificaciones del 3GPP, mediante un enfoque pragmático y de múltiples capas. La seguridad de extremo a extremo debe atender a RAN, SDN, MEC y despliegues híbridos de múltiples nubes en base a una arquitectura nativa de la nube, CI/CD segura y seguridad de confianza cero para 5G.”

Scott Poretsky, Director de Seguridad para América del Norte, Soluciones de Productos de Red de Ericsson y co-líder del grupo de 5G Americas agregó: “La 5G sigue integrándose con otros habilitadores clave de la tecnología. En el entorno de la nube, donde hay una multiplicidad de actores, los proveedores de software nativo de la nube, los proveedores de plataformas, los operadores de redes móviles, los proveedores de la nube a hiperescala y los integradores de sistemas deben trabajar en colaboración y definir con claridad los requisitos, roles y responsabilidades para implementar la arquitectura y los controles de seguridad.

Acerca de 5G Americas: la voz de la 5G y LTE en las Américas

5G Americas es una organización de la industria compuesta por proveedores de servicios y fabricantes líderes de la industria de las telecomunicaciones. La misión de la organización consiste en facilitar y promover el avance y la transformación de la tecnología LTE, 5G y posteriores en todo el continente americano. 5G Americas está abocada al desarrollo de una comunidad inalámbrica conectada al tiempo que lidera el desarrollo de la 5G en toda América. 5G Americas tiene su sede en Bellevue, Washington. Encontrará más información en el website de la asociación, en Twitter y LinkedIn .

Los miembros de la Junta Directiva de 5G Americas son Airspan Networks Inc., Antel, AT&T, Ciena, Cisco, Crown Castle, Ericsson, Intel, Liberty Latin America, Mavenir, Nokia, Qualcomm Incorporated, Samsung, Shaw Communications Inc., T-Mobile US, Inc., Telefónica, VMware, y WOM.

