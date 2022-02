Insólito! Le dejan 2 años un gasa de 60 centímetros en el abdomen por una cesárea y el seguro se niega a pagarle

Madrid, España.- Una ciudadana española que tuvo dos años con un ovillo de gasa en su abdomen luego de una cesárea, sufriendo las consecuencias del atroz procedimiento.

La víctima de la negligencia, que levó el caso a los tribunales, asegura que sufrió vómitos, dolores en el costado y perdió 15 kilos de peso. En enero de 2021, un juzgado de Primera Instancia dictó una sentencia en la que condenó a la aseguradora del hospital a pagar la citada cantidad, además de los intereses legales incrementados en el 50 %.

Mucho cuidado con los seguros de mala calaña en España

La aseguradora presentó un recurso alegando que no estaba demostrado que el objeto hubiera sido olvidado durante esa operación, argumentando que pudo haber ocurrido en 2003, cuando la mujer se sometió a una primera cesárea.

El tribunal falla a favor de la víctima de negligencia.

Ahora el tribunal de la Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado la apelación, indicando que tanto el perito designado por la parte demandante como el elegido por el juzgado «coincidieron, de forma categórica y contundente, al asegura que la gasa o elemento texto olvidado en el interior del cuerpo de la paciente procedía de la intervención realizada en 2009».

En este sentido, la sentencia señala que es altamente improbable que esa incidencia hubiera ocurrido en 2003, ya que no presentó síntomas antes de 2009. Asimismo, indica que, de haberse producido antes ese olvido, difícilmente habría pasado desapercibido en la segunda cesárea, debido al tamaño del objeto.

