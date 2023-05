EEUU.- Al parecer un grupo de venezolanos residentes en Estados Unidos, cansados de sentirse humillados por los videos que este elemento que se apoda o hacer llamar por redes sociales como «Leito Oficial», el cuál aprovechó entrar en el país del norte con algún beneficio de los que se les han presentado a los venezolanos para su ingresos por razones humanitarias, pero el susodicho ha tomado mala fama en redes sociales ya que se dedica a exponer la forma que ha elegido para vivir en el país de acogida.

Es sus videos relata de forma fragante y hace alarde de como ingresar a la cadena de supermercados Walmart y salir sin pagar los productos, que demás estar decir que es apología del delito.

En otros videos señala que en Estados Unidos no se va a trabajar sino a vivir de las ayudas que se pueden obtener y no es necesario trabajar para pagar alquiler, el mismo señala que compró un vehículo tipo Van donde duerme, mientras usa los baños de hoteles cercanos, y otros sitios.

La sabandija leito oficial, el venezolano que hace tutoriales de como ir a Walmart en Estados Unidos y NO pagar nada. Al parecer comenzó a borrar todo en Tik Tok … ¿Le llegará el largo brazo de la Justicia? ¿Si me entiendes?

Dejando en alto el nombre de Venezuela por el mundo pic.twitter.com/huT37j8PEB — InformadorVeraz (@InformadorVeraz) May 4, 2023





Así terminó "LEITO" el supuesto "influencer" que enseñaba como robar en Walmart y hablaba mal de las mujeres, dejando mal a todos los venezolanos y latinos en Estados Unidos. pic.twitter.com/IPBtZ9fjt7 — Ernesto Meléndez (@ernestormj) May 15, 2023

Le dieron una paliza al MalFluencer venezolano alias «Leito», el mismo que publicaba videos de «cómo robar en Walmart» was last modified: by

