Llega la hora de los valientes en la Champions League. City máximo favorito en las apuestas.

La máxima competición europea futbolística llega a su momento clave, en la que las eliminatorias directas dictarán sentencia sobre los equipos que continúan en su camino hacia la gran final de Estambul.

Muchos equipos punteros de Europa ya se han quedado por el camino en la fase de grupos. Inter de Milán o el Ajax de Ámsterdam cayeron a la UEFA Europa League, lo que permite ver el nivel y la competencia que existe en la Liga de Campeones esta temporada.

La práctica totalidad de los máximos favoritos a alzarse con ‘la orejona’ continúan en liza, conformando unos octavos de final muy emocionantes, y que en la mayoría de los casos la balanza se decantará para un lado u otro por pequeños detalles.

Varios duelos de estos octavos de final podrían ser la final de cualquier edición de la última década, no en vano uno de las llaves más interesantes la conforman el Liverpool y el Atlético de Madrid, el vigente campeón contra el finalista asiduo de los últimos tiempos. Dos escuadras con mucha historia en común, y que quieren seguir siendo importantes en la máxima competición europea de clubs esta temporada. Los del ‘Cholo’ Simeone buscan hacer la machada ante, probablemente, el rival más en forma del continente en los últimos meses. Los colchoneros se encuentran inmersos en un año de transición, después de la salida de numerosos pesos pesados de la plantilla en la última época. Pero para los del ‘Cholo’ nada es imposible, y pese a que el rival que se encontrarán enfrente ya tiene prácticamente la Premier League asegurada, intentarán que la Champions League sea otro cantar, y venderán cara su derrota en caso de producirse.

Otra eliminatoria con muchas cuentas pendientes será la que enfrente al Manchester City con el Real Madrid. Las apuestas Champions ven al conjunto de Pep Guardiola como el máximo favorito de la competición, pese a no contar con ninguna Champions en sus vitrinas, y de ser siempre el equipo promesa que se queda muy lejos de las expectativas. Esta temporada se encuentran ante su gran oportunidad, ya que después de perder todas sus opciones en la competición doméstica, todos sus esfuerzos deben centrarse en el torneo continental. Enfrente un Real Madrid que no hace prisioneros, y que querrá seguir acrecentando su leyenda en su competición fetiche.

La igualdad será la tónica también en el resto de choques. Aunque en algunas eliminatorias hay un claro favorito, éstos no deben confiarse, teniendo muy presente lo acontecido en años anteriores. En esta terna entrarían equipos como el FC Barcelona o el PSG, que salvo catástrofe deberán pasar cómodamente esta ronda de eliminatorias.

Los octavos de final de la UEFA Champions League se presentan muy emocionantes, ¿qué sorpresas nos deparará la competición que paraliza el planeta?

