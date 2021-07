Lorenzo Locurcio Nuevamente En Los Puntos En Mxgp.

Por: Octavio Estrada/@octano66 (Más información del GP británico de motocross en www.mxgp.com A todos los colegas: iFeliz Día del Periodista! Adjuntamos una reseña que le hicimos al apreciado fotógrafo Vincenzo Correale, toda una institución en el reporterismo gráfico deportivo venezolano, un ser humano excepcional)

Sumó un tanto en el GP de Inglaterra de motocross

El piloto venezolano Lorenzo Locurcio culminó este domingo en el vigésimo puesto en la segunda manga del Gran Premio de Gran Bretaña de motocross, segunda válida del certamen mundialista, desempeño que le permitió agregar otra unidad en la clasificación de la máxima categoría MXGP.

Lorenzo Locurcio, integrante del equipo checo JD Gunnex KTM Racing Team, batalló en el durísimo pelotón intermedio junto al grueso de pilotos privados, esfuerzo que se vio premiado con su tercer tanto en la clasificación mundialista después de los dos primeros que obtuvo en el estreno efectuado hace dos semanas en Rusia.

En la manga de apertura, el carabobeño de 24 años de edad cruzó la meta en el vigésimo tercer puesto, después de haber alcanzado el trigésimo cuarto tiempo en los entrenamientos cronometrados. Una sólida largada le permitió completar la primera vuelta en el puesto 25, y posteriormente avanzó un par de casillas adicionales, para completar el recorrido de 14 vueltas a un minuto y 25 segundos del vencedor, el italiano Antonio Cairoli, en una KTM oficial.

La segunda y definitiva batería marcó otra buena arrancada de Locurcio quien se ubicaba en el lugar 26 en la primera vuelta, para la tercera ronda ya estaba en el 22 y fue en la octava que el valenciano se instaló en la vigésima plaza, presionando siempre al suizo Arnaud Tonus, duelo que se prolongó hasta la bandera a cuadros que recibieron separados por apenas 1.4 segundos.

La competencia británica se disputó en el trazado Matterley Basin y tuvo como vencedor al veteranísimo multicampeón Antonio Cairoli, quien se impuso en la primera manga y arribó tercero en la segunda para contabilizar 45 unidades, la posición de honor correspondió al actual monarca y líder de la tabla, el esloveno Tim Gajser con 43, podio que completó el holandés Jeffrey Herlings con 38 tantos. El punto sumado por Lorenzo Locurcio lo ubicó en la vigésima segunda plaza.

La clasificación del Campeonato Mundial de Motocross en la categoría estelar MXGP es liderada por Tim Gajser (Honda) con 93 puntos, la segunda colocación es para Jeffrey Herlings (KTM) con 78, mientras el francés Romain Fabre (Kawasaki) es tercero con 73. Lorenzo Locurcio aparece en la vigésima cuarta plaza con 3 unidades. La tercera de las dieciocho válidas del calendario se disputará este 4 de julio, Gran Premio de Italia a celebrarse en el trazado de Maggiora.

