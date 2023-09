Los smartphones que más se usan en Helsinki

Helsinki es una ciudad moderna y cosmopolita, donde la tecnología juega un papel importante en la vida de sus habitantes. Los smartphone son uno de los dispositivos más utilizados por los helsinkianos, tanto para comunicarse, como para trabajar, entretenerse o informarse. Pero, ¿cuáles son los smartphone que más se usan en Helsinki? En este artículo te lo contamos.

Según un estudio realizado por la empresa de análisis de mercado Statista, los smartphone que más se usan en Helsinki son los de la marca Samsung, con un 34% de cuota de mercado. Le siguen los de Apple, con un 28%, y los de Huawei, con un 12%. El resto de marcas se reparten el 26% restante, entre las que destacan Nokia, Xiaomi y OnePlus.

Los smartphone de Samsung son los preferidos por los helsinkianos por su relación calidad-precio, su variedad de modelos y su compatibilidad con el sistema operativo Android. Además, Samsung cuenta con una amplia red de distribución y servicio técnico en Finlandia, lo que facilita su adquisición y mantenimiento.

Los smartphone de Apple son los segundos más usados en Helsinki, sobre todo por los usuarios más exigentes y fieles a la marca de la manzana. Los iPhone se caracterizan por su diseño elegante, su rendimiento óptimo y su ecosistema integrado con otros dispositivos de Apple. Sin embargo, también tienen algunos inconvenientes, como su precio elevado, su menor autonomía de batería y su menor personalización.

Los smartphone de Huawei son los terceros más usados en Helsinki, gracias a su buena calidad y a su bajo coste. Los helsinkianos aprecian especialmente las cámaras fotográficas de los smartphone de Huawei, que ofrecen una gran resolución y unos efectos sorprendentes. No obstante, Huawei ha perdido parte de su atractivo desde que dejó de tener acceso a los servicios de Google, lo que limita las opciones de sus usuarios.

Estas son las principales marcas de smartphone que más se usan en Helsinki, pero no las únicas. Hay otras opciones interesantes para los helsinkianos que buscan un smartphone diferente, como los de Nokia, que destacan por su resistencia y durabilidad; los de Xiaomi, que ofrecen una excelente relación calidad-precio; o los de OnePlus, que se enfocan en el rendimiento y la innovación.

¿Y tú? ¿Qué smartphone usas en Helsinki? ¿Estás satisfecho con tu elección? Cuéntanos tu opinión en los comentarios.

