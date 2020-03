MACABRO! Ejercito Español encontró ancianos conviviendo con muertos por el coronavirus en residencias de mayores

Fuentes del Ministerio de Defensa de España han confirmado que miembros del Ejército y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han detectado en algunas residencias de mayores a ancianos, algunos de ellos enfermos, residiendo «en situaciones extremas y malas condiciones de salubridad«, algunos de ellos incluso compartiendo habitación con personas fallecidas.

Así lo recoge la Fiscalía General del Estado, que en una nota de prensa ha anunciado que «ante esa situación alarmante» abrirá diligencias de investigación para «determinar la gravedad de los hechos y su posible relevancia penal».

«El Ejército, en algunas visitas, ha podido ver a ancianos absolutamente abandonados, cuando no muertos, en sus camas», afirmó la ministra de Defensa, Margarita Robles, este lunes en declaraciones al Programa de Ana Rosa, donde aseguró que serán implacables y contundentes con el trato a los mayores en las residencias.

Según recoge la emisora Cadena Ser, citando fuentes militares, los casos se habrían descubierto en varias residencias en diferentes puntos de España, incluyendo una en Valladolid. Se desconoce todavía si se trata de centros públicos o privados.

