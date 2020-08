A dieciséis años de su partida su recuerdo sigue más vivo que nunca

María Esperanza de Bianchini, la mensajera de la Virgen de Betania

El viernes, 7 de agosto de 2020, se cumplen dieciséis años de la partida de este mundo de la sierva de Dios María Esperanza de Bianchini, la mensajera de la Virgen de Betania, escogida por Dios para ser la protagonista de las apariciones de la Virgen en Finca Betania, hoy Santuario Mariano Diocesano María, Reconciliadora de los Pueblos, manifestaciones aprobadas por la Iglesia católica el 21 de noviembre de 1987, mediante Carta Pastoral emitida por el entonces obispo de la diócesis de Los Teques, su excelencia monseñor Pío Bello Ricardo, siendo esta la cuarta aparición en el mundo aprobada por la Iglesia durante el siglo XX.

Dado los graves problemas que atraviesa el mundo hoy, su mensaje de fe y esperanza están más vivos que nunca. Su posición colmada de principios morales, sus criterios cristianos y marianos de la vida con su actividad personal como testimonio de fe, esperanza y caridad, han quedado como ejemplo y guía para el mundo. Su valentía también le permitió fomentar y proteger la dignidad de las familias. Trabajó y luchó sirviendo a todos, muy especialmente a la Iglesia católica.

Hoy existen veinte comunidades de Betania en el mundo que, como dice el padre Timothy Byerley, director de las comunidades de Betania III y Betania XI en EE.UU., son como fuente de luz para un mundo que está dividido y necesita el mensaje de unión familiar y de reconciliación. El padre Byerley explica que la nueva civilización de amor comienza por las propias familias, enseñándoles el verdadero amor a Dios y al prójimo, y una confianza renovada en la asistencia divina como lo hizo la sierva de Dios María Esperanza.

NDP

Lic. Leonisia Cusati N.