Más de 250 empresarios participaron en el Encuentro del Sector de Transporte Acuático

Prensa MPPT (15/11/2023).- Con el objetivo de promover alianzas entre las empresas públicas y privadas del sector acuático nacional, a fin de construir y fortalecer los proyectos que establezcan planes de acción para la máxima eficiencia de la actividad marítima en el país, se desarrolló un encuentro con más de 250 empresarios.

La reunión presidida por el Ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, en compañía del viceministro de Transporte Acuático, Edglis Herrera Balza, busca apalancar las actividades del sector acuático, con el desarrollo económico en beneficio del pueblo.

El Ministro Velásquez Araguayán destacó el potencial del sector para contribuir al impulso productivo y social de Venezuela; “El transporte acuático es una pieza clave para el desarrollo de nuestro país… Estamos comprometidos en trabajar con todos los sectores involucrados para promover este sector y generar oportunidades para el pueblo venezolano».

Informó que actualmente el Gobierno Bolivariano está instalando boyas en el canal de navegación del Lago de Maracaibo, estado Zulia, hechas con tecnología y talento nacional. “Además las estamos construyendo con materiales resistentes al salitre, lo que nos garantiza que durarán muchos más años”, enfatizó el titular de la cartera de Transporte..

También señaló que la Gran Misión Transporte Venezuela activará dos nuevas hidrovías que se suman a las seis ya operativas, para beneficiar a la población. “Este es un plan muy importante para nuestro país. Se activarán una en Apure y otra que enlazará LA Guaira con Chichiriviche, en una hora 15 minutos”, señaló.

“El trabajo que hemos venido desarrollando con la integración de la industria privada y las fuerzas del Gobierno, va por buen camino y continuaremos avanzando cada vez con mayor velocidad y eficiencia, elementos fundamentales en este tiempo de Guerra Económica”, finalizó.

Durante la reunión, los participantes discutieron temas como la modernización de la infraestructura portuaria, el desarrollo de nuevos servicios y la promoción del comercio exterior; iniciativas que fueron recibidos para ser evaluados como propuestas para ser aplicadas en la productividad del sector.