Masacre en Nueva Jersey: Un policía muerto y tres heridos en un supermercado

NEW JERSEY.- Un tiroteo en Nueva Jersey, específicamente en un supermercado de Jersey City, causó múltiples muertos, entre ellos, un policía, y al menos tres personas heridas.

Durante al menos una hora sonaron los intercambios de disparos en la comunidad de Greenville, de Jersey City, al otro lado de Nueva York, al cruzar el río Hudson, en una situación que llevó al cierre de una docena de escuelas, calles y a desalojar negocios de la localidad.

El tiroteo comenzó poco después del mediodía cuando un policía resultó herido en un hombro por dos hombres en un incidente que se cree puede estar relacionado con drogas.

MASSIVE police response as gunmen firing at officers & civilians in Jersey City

Here’s what we know >> https://t.co/AIGMupF1k7 pic.twitter.com/EvZ9HzLlPH

— Breaking911 (@Breaking911) December 10, 2019