Matt Hancock: «Mutación del COVID-19 de Reino Unido está fuera de control»

Autoridades sanitarias confirman que la cepa mutada del COVID-19 se está esparciendo cómo pólvora, ya que se mueve más de 70 por ciento más rápido que su predecesora.

El ministro de Salud británico, Matt Hancock, afirmó este domingo 20 de Diciembre por la tarde, que la nueva cepa del coronavirus estaba «fuera de control».

«Desgraciadamente, la nueva cepa estaba fuera de control. Debíamos retomar el control, es la única forma de hacerlo, restringir los contactos sociales», declaró.

«Será muy difícil tenerla bajo control hasta que hayamos distribuido la vacuna», indicó. «Con esto tendremos que lidiar durante los próximos dos meses», afirmó.

