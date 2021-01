Medicamento español Aplidin (Plitidepsina) reduce la carga viral del COVID-19 a cero

Un medicamento español, La Plitidepsina ha demostrado reducir la carga viral del COVID-19 en un 100%. Ya se ha aplicado en un estudio en al menos 45 pacientes que han respondido de forma positiva al tratamiento.

La plitidepsina, un fármaco antiviral producido por la empresa española Pharmamar y probado en laboratorios experimentales de Francia y Estados Unidos, ha demostrado una disminución del 99 por ciento de las cargas virales del SARS-CoV-2.

Los ensayos «in vitro e «in vivo» que se han realizado ya en modelos animales con este fármaco, utilizado como antitumoral, han demostrado una eficacia antiviral y un perfil de toxicidad prometedores, informó la empresa española tras la publicación de los resultados en la revista Science.

Los autores han concluido que la plitidepsina es el compuesto más potente descubierto hasta ahora y han planteado por ello que debería probarse en ensayos clínicos ampliados para el tratamiento del COVID-19.

De acuerdo a la farmacéutica, «la actividad antiviral de la plitidepsina contra el SARS-CoV-2 se produce mediante la inhibición de una conocida diana (la eEF1A)» y han asegurado que este fármaco ha demostrado «in vitro» una fuerte potencia antiviral, en comparación con otros antivirales (como el Remdesivir), y además con una toxicidad limitada.

In preclinical models, researchers report plitidepsin, a drug approved for multiple myeloma, is more potent against #SARSCoV2 than remdesivir. The results suggest plitidepsin should be further evaluated as a #COVID19 therapy. @KroganLab @QBI_UCSF https://t.co/hxvUkRtoAb pic.twitter.com/5YosFjNX5v

— Science Magazine (@ScienceMagazine) January 28, 2021