Merkel: Si no se crea una vacuna hasta el 70 por ciento de los Alemanes se infectaran con COVID-19.

La canciller alemana Angela Merkel, ha indicado la prioridad a seguir , que no es otra que enfocarse en crear una vacuna para el COVID-19, de lo contrario entre el 60% y el 70% de los ciudadanos alemanes se infectará.

«Hay que entender que el virus está ahí y que la población no tiene todavía inmunidad a él, no hay posibilidades de vacunación, ni un tratamiento. Un alto porcentaje, según los expertos, entre el 60 y el 70 % de la población [alemana] resultará infectada, mientras esta condición permanezca», señaló Merkel.

«Por eso, y volveré a este tema con más detalle, se está trabajando intensamente

en opciones de terapia y vacunas», agregó la canciller.

