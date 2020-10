Martes 13, ¿Existe la mala suerte o solo son creencias infundadas?

El refrán popular “martes 13 ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes”, otros rezan “el martes ni hijo cases, ni cochino mates”, son algunos de los que se escuchan, mayormente, en personas adultas que creen en supersticiones.

Esta creencia se da principalmente en España, Grecia y América Latina. En otros países como Italia y los anglosajones, consideran el día como de mala suerte. Son muchas las manías y las fobias con respecto al día y la fecha, que incluso algunos especialistas lo han considerado como una fobia a la que se conoce con el nombre de “trezidavomartifobia”.

Elmer Trujillo, astrólogo zuliano; Jesús Antonio Quintero y Richard Godoy, padres y párrocos de la Catedral de Maracaibo y de la iglesia San Ramón Nonato, respectivamente, nos ayudan a entender este día.

Las historias en relación al Martes 13 van y vienen. El astrólogo explica que este día es “como algo negativo, según lo ve la gente”, pero a su juicio todo es cuestión de perspectiva. Asegura que el 13 es relacionado a cambios, transformaciones y la muerte; mientras que el día es relacionado con el planeta Marte.

“Marte es el planeta que tiene que ver con la guerra y los conflictos y el 13 con la muerte, de ahí es que vienen las creencias de que es un día para de mala suerte”.

Explicó que ya es algo cultural las creencias entorno al Martes 13. En el cristianismo, en la última cena, hay tres personas, los doce apóstoles y Cristo, este último lo ejecutaron poco después. “Es algo simbólico. Jesús lo mataron pero para una transformación en la humanidad”.

Detalló un hecho, “interesante a destacar”, es el lanzamiento de la nava Apolo 13, el 11 de abril de 1970 a las 13.13 horas. “Ese lanzamiento tiene muchos 13 en su historia y se le atribuye su desgracia a ese número. Digamos que es mucha casualidad”.

