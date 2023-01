La edición 2023 es la más dura de los últimos tiempos

NICOLÁS CARDONA: “EL OBJETIVO ES CULMINAR EL DAKAR”

El día de descanso cumplido este lunes en la capital de Arabia Saudita, Riyadh, permitió a la caravana del Rally Dakar 2023 intentar reponer fuerzas para afrontar a partir del martes 10 la segunda y definitiva semana de la competencia a motor más dura del planeta, justa en la que el venezolano Nicolás Cardona es uno de sus protagonistas.

Nicolás Cardona, a los mandos de una Husqvarna atendida por el equipo español Pedregá Team, completó los primeros 8 días de la maratón mecánica en los que soportó toda clase de retos, incluyendo un par de caídas, una de ellas muy fuerte y como consecuencia de los golpes sufridos en la región torácica, desde el jueves debe soportar constantes molestias, en especial en los recorridos sobre los médanos o dunas, terrenos que precisamente predominarán en las etapas del miércoles y jueves, el temido Empty Quarter, al sur oriente de la península arábiga.

El centauro larense está ubicado en el cuadragésimo primer puesto absoluto en el grupo de poco más de un centenar de corredores que siguen en la ruta, en la que se han registrado unos treinta retiros, la mayoría de ellos por accidentes. Cardona tiene como meta principal arribar a la meta el venidero domingo 15 de enero y para alcanzar su objetivo tendrá que mantener el ritmo que ha llevado en los primeros 2700 kilómetros de pruebas especiales, desempeño que le permite colocarse en la décima novena casilla en la categoría Rally 2.

“No nos han dado tregua, salvo la etapa 7 que fue suspendida – reconoció Nicolás Cardona – La dureza de esta edición del Dakar ha sido tremenda, porque a las malas condiciones meteorológicas con mucha lluvia que afectaba el terreno, se sumó el frío intenso y etapas muy técnicas sobre distintos tipos de superficie, porque hemos pasado centenares de kilómetros de puras piedras, como fue el segundo día, a las dunas y desiertos interminables. Pareciera que los que hicieron los recorridos se estuviesen vengando con nosotros los pilotos de motos, porque de verdad, pocos se esperaban un Dakar tan extremo. Todos en el campamento sabemos además que los días más fuertes serán el 10 y 11 (miércoles y jueves); hasta ahora hemos enfrentado etapas muy técnicas, no hemos tenido un día que podamos llamar fácil, porque las especiales han sido muy largas y sumamente técnicas. La mente juega un papel fundamental para enfrentar estas circunstancias: hay que ser muy fuerte no solo en el aspecto físico porque es muy demandante, sino también de mente. Uno va sufriendo en la moto, imposible disfrutar, a veces sin la ropa adecuada para soportar el intenso frío y la lluvia como nos pasó durante más de 300 kilómetros en un traslado de noche y con vientos cruzados de 50 kmsh que te empujaban al canal contrario de la vía en la carretera. Pero a pesar del enorme esfuerzo y los peligros que enfrentamos, estamos enfocados y mentalizados en completar la carrera. Eso sí, no me puedo dar ‘el lujo’ de volverme a caer, todavía tengo molestias en las costillas por el golpe del jueves en la quinta etapa, por lo que iré a mi ritmo para llegar a la meta”.

El obligatorio y necesario receso cumplido este lunes 9 de enero precede al inicio de las últimas 6 etapas que comenzarán el martes con el desplazamiento que unirá Riyadh con Shaybah, ruta de 686 kilómetros de los que serán 358 de pruebas especiales y 328 de enlace. De acuerdo a los organizadores, la jornada no debería generar demasiadas complicaciones a los participantes, aunque tendrán que estar muy atentos en los uadis o cauces secos de los ríos, los que probablemente se hayan visto modificados por las torrenciales lluvias de la última semana.

La participación de Nicolás Cardona en Dakar 2023 es posible gracias al fundamental respaldo comercial de Team Pepitería 13, Changan Auto Venezuela, Foton Caracas, Interglobal Yatch Sales, Furia Energy, VD Import Tires, RTR Caracas Motorcycle y Husqvarna Venezuela, además del copatrocinio de Yamamotors1, Solmotos, Pedrega Team, Motul, Motor Shop Center, Eco Posada 30 Nudos, DcMx Graphics y FMV.