¡Lluvia y granizo en medio del desierto!

Nicolás Cardona Resistió En Las Condiciones Más Atroces

El motociclista venezolano Nicolás Cardona ha conseguido concluir este martes 3 de enero la tercera etapa del Rally Dakar 2023 tras cubrir cerca de 700 kilómetros entre pruebas especiales y enlaces, en lo que aseguró se trató de las condiciones más difíciles en las que le haya tocado competir en toda su trayectoria.

Después de haber conducido su Husqvarna 450cc del Pedregá Team por más de 12 horas a través de caminos y rutas tremendamente demandantes tanto en el aspecto físico como mental, la jornada que se disputó entre las poblaciones de Alula con Ah’il mostró al barquisimetano Cardona arribar en horas de la noche al campamento base, donde apenas tendrá tiempo para reposar unas horas y continuar el miércoles en la agotadora maratón mecánica.

El inicio del cuadragésimo quinto Rally Dakar que se desarrolla en Arabia Saudita ha confirmado que es una de las ediciones más extremas y complicadas, lo que se ha sumado al empeoramiento en las condiciones meteorológicas con torrenciales lluvias que anegaron los caminos y que obligaron a los organizadores a neutralizar la prueba en el kilómetro 240 y desviar a los competidores unos 200 kilómetros, enfrentándose a la lluvia e incluso granizo en la inmensidad del desierto. Hasta el campamento base en Ah’il resultó afectado y el intenso frío ha sorprendido a todos sus integrantes.

“Ha sido un día muy duro, con un clima extremo – indicó Nicolás Cardona a su arribo al vivac – Nunca había montado en moto en estas condiciones, nos desviaron 200 por carretera, lloviendo todo el camino y hasta nos cayó granizo, por momentos no se veía nada de lo que teníamos delante, daba miedo y era muy peligroso. Los organizadores hicieron muy bien en neutralizar la carrera. Estuve 12 horas seguidas sobre la moto”.

Solo el primer tercio de los 131 motociclistas que tomaron la salida en Alula pudieron completar la distancia originalmente establecida para la tercera etapa, mientras Nicolás Cardona y más de 80 de sus colegas debieron tomar una ruta alternativa indicada por los organizadores para evitar la crecida de los ríos que resultaban imposibles de superar. La neutralización lleva entonces a que las posiciones finales de la jornada se determinen tras hacer los ajustes correspondientes con los pilotos que fueron desviados del recorrido original.

En la división Rally 2 en la que participa Nicolás Cardona, el vencedor fue el italiano Paolo Lucci, en una KTM, al emplear 4 horas, 43 minutos y 45 segundos, seguido a poco más de 3 minutos por el francés Romain Dumontier y del también galo Camille Chapelerie a 10 minutos. En la máxima categoría Rally GP, tras el abandono por caída del norteamericano Ricky Brabec, el australiano Daniel Sanders se hizo con la victoria de etapa sobre una GasGas, al sumar 4 horas, 24 minutos y 15 segundos. Lo escoltaron los norteamericanos Skyler Howes (Husqvarna) y el sorprendente Mason Klein, a más de 6 minutos.

La participación de Nicolás Cardona en Dakar 2023 es posible gracias al fundamental respaldo comercial de Team Pepitería 13, Changan Auto Venezuela, Foton Caracas, Interglobal Yatch Sales, Furia Energy, VD Import Tires, RTR Caracas Motorcycle y Husqvarna Venezuela, además del copatrocinio de Yamamotors1, Solmotos, Pedrega Team, Motul, Motor Shop Center, Eco Posada 30 Nudos, DcMx Graphics y FMV.

La cuarta etapa del 45 Rally Dakar tendrá como punto de partida y llegada Ha’il, en el corazón del desierto de Arabia, recorrido de 574 kilómetros, de los que 425 corresponden a pruebas especiales.