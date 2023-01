Nicolás Cardona superó con éxito etapa extrema del Dakar 2023

La catalogó como una de las más exigentes jamás enfrentada

Nicolás Cardona superó con éxito etapa extrema

El motociclista venezolano Nicolás Cardona completó este lunes 2 de enero la segunda etapa del Rally Dakar 2023, ruta de casi 600 kilómetros en Arabia Saudita que le permitió avanzar varias posiciones y que en palabras del propio centauro, ha sido una de las más difíciles que le ha tocado enfrentar en toda su carrera.

Nicolás Cardona, al manillar de una Husqvarna 450cc de la categoría Rally 2, completó la distancia de 589 kilómetros que enlazaron Sea Camp con Alula en 6 horas, 12 minutos y 4 segundos, ubicándose en el décimo quinto lugar en su división que estuvo encabezada por el surafricano Michael Docherty, en otra Husqvarna, tras fijar 5 horas, 29 minutos con 44 segundos, seguido del argentino Diego Llanos a 3 minutos y 33 segundos.

En la clasificación general, superados los primeros 1200 kilómetros de los 8500 que consta la prueba que finalizará el 15 de enero, el larense Cardona aparece en el décimo octavo lugar en la modalidad Rally 2, con un tiempo acumulado de 11 horas, 21 minutos con 31 segundos, a una hora, 10 minutos con 30 segundos del líder Docherty, quien aventaja por algo más de 4 minutos al argentino Llanos, ello a pesar de recibir hasta 15 minutos de penalización en la primera etapa.

“Una etapa súper dura, si no una de las más duras que he corrido, está entre las tres más exigentes de mi carrera – expresó Nicolás Cardona a su llegada al campamento en Alula – Fue una pelea extrema todo el recorrido, fueron casi 450 kilómetros de pura piedra, demasiadas piedras, fue agotador de verdad. Pero bien, contento, seguimos en carrera. La moto perfecta, seguimos avanzando posiciones, vamos mejorando paso a paso un día a la vez”.

El triunfo absoluto en la segunda jornada fue para el estadounidense Mason Klein, en una KTM, al cubrir la distancia en 5 horas, 23 minutos y 4 segundos, registro que incluye dos minutos de penalización. En el segundo lugar se ubicó el alemán Sebastian Bühler a un minuto y 9 segundos, trío de cabeza que completó otro estadounidense, Skyler Howes, del equipo oficial Husqvarna a 73 segundos de su compatriota. La clasificación general presenta al frente al mismo Klein con 101 segundos de renta frente al australiano Toby Price y algo más de 2 minutos de ventaja frente al español Joan Barreda.

El sólido comienzo del barquisimetano Cardona lo coloca también en el cuadragésimo cuarto puesto absoluto entre los casi 130 pilotos que arrancaron la segunda etapa, desempeño que le ha permitido además consolidarse como el tercer mejor latinoamericano en la división Rally 2 y confirmarse entre los diez mejores de la región sumando a los especialistas latinos de la clase mayor Rally GP que agrupa a los centauros que cuentan con asistencia directa de las fábricas, grupo que encabeza el argentino Kevin Benavides perteneciente al equipo KTM Red Bull.

La participación de Nicolás Cardona en Dakar 2023 es posible gracias al fundamental respaldo comercial de Team Pepitería 13, Changan Auto Venezuela, Foton Caracas, Interglobal Yatch Sales, Furia Energy, VD Import Tires, RTR Caracas Motorcycle y Husqvarna Venezuela, además del copatrocinio de Yamamotors1, Solmotos, Pedrega Team, Motul, Motor Shop Center, Eco Posada 30 Nudos, DcMx Graphics y FMV.

La tercera etapa del Dakar tendrá 669 kilómetros que unirán Alula con Ah Il, distribuidos en 221 kilómetros de enlace y 447 en especiales que se desarrollarán nuevamente sobre una superficie dura, con muchas piedras, atravesando cañones en el corazón del desierto de Arabia Saudita.