Nueva York registró más de 1000 casos de covid-19 en un día

El estado de Nueva York registró este viernes más de 1.000 casos confirmados de covid-19 en 24 horas. Es la primera vez que alcanza esa cifra desde principios de junio, anunciaron este sábado las autoridades.

El estado, que tiene una población de casi 20 millones de personas, llegó a confirmar más de 10.000 infecciones diarias en los peores momentos de la pandemia. Pero en los últimos meses había conseguido mantener el virus a raya.

En las últimas semanas, sin embargo, el número de casos volvió a ascender poco a poco. Aunque el porcentaje de pruebas que resultan positivas sigue manteniéndose bajo, en torno a 1%.

“Es vital que los neoyorquinos sigan practicando las conductas básicas que nos permiten luchar contra el covid-19 a medida que entramos en el otoño y en la temporada de gripe. Llevar mascarillas, el distanciamiento social y el lavado de manos hacen una diferencia clave”, señaló en un comunicado el gobernador del estado, Andrew Cuomo.

