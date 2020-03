OMS: EEUU podría ser el nuevo epicentro de la Pandemia Mundial del COVID-19

Estados Unidos es el tercer país más afectado por el coronavirus en el mundo después de China e Italia. Según un portavoz de la Organización Mundial de la Salud OMS), el país norteamericano podría convertirse en el epicentro de la pandemia mundial del Covid-19.

«Observamos una aceleración muy grande en el número de casos en los EEUU, por eso tiene ese potencial», detalló Margaret Harris, vocera oficial de la OMS.

Harris señaló que el 85 % de los nuevos casos de Covid-19 que se registran en el mundo durante las ultimas 24 horas se detectaron en Europa y EEUU.

OMS: EEUU podría ser el nuevo epicentro de la Pandemia Mundial del COVID-19 was last modified: by

En : Noticias de Estados Unidos