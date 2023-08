OMS reporta nueva variante del virus de la influenza A(H1N2) en EE.UU.

Situación de un vistazo: El 4 de agosto de 2023, el Punto Focal Nacional para el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de los Estados Unidos informó a la OPS/OMS de una infección humana con una nueva variante del virus de la influenza A(H1N2) identificada en el estado de Michigan. Esto fue confirmado por la reacción en cadena de la polimerasa de transcripción inversa en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos (EE. UU.) el 2 de agosto. El caso no fue hospitalizado y se está recuperando de la enfermedad. Las investigaciones realizadas por funcionarios locales de salud pública identificaron la exposición porcina del paciente en una feria agrícola. Se están realizando esfuerzos adicionales de respuesta de salud pública, incluida una vigilancia mejorada de los casos. Dado el impacto potencial en la salud pública, las infecciones humanas con estos virus deben monitorearse de cerca. En este evento, no se informó evidencia de transmisión sostenida de persona a persona, la enfermedad fue leve y no se identificó más transmisión del virus de la variante de influenza en la comunidad. Descripción del caso: El 4 de agosto de 2023, el Punto Focal Nacional del RSI de los Estados Unidos informó a la OPS/OMS de una infección humana con una nueva variante del virus de la influenza A(H1N2) identificada en el estado de Michigan y confirmada por los CDC de los Estados Unidos. Según el informe, el caso es menor de 18 años, sin comorbilidades, residente en el Estado de Michigan, quien desarrolló enfermedad respiratoria el 29 de julio de 2023. El caso presentó fiebre, tos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, falta de energía. de aliento, diarrea, náuseas, mareos y letargo. El 29 de julio, el caso buscó atención médica en un departamento de emergencias y el 30 de julio se recolectó una muestra del tracto respiratorio superior. El espécimen dio positivo para el virus de la influenza A el mismo día. El 1 de agosto, el paciente recibió tratamiento antiviral antigripal (Oseltamivir). El 31 de julio, el espécimen se analizó en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS), y los resultados de la RT-PCR fueron positivos para el virus de la influenza A, pero carecieron de reactividad con las pruebas de diagnóstico para los virus de la influenza humana contemporáneos que representan (H1) pdm09 o (H3) subtipos. Luego, la muestra se envió a los CDC de EE. UU. para realizar más pruebas y se recibió el 2 de agosto. El mismo día, el análisis RT-PCR de la muestra indicó una variante (v) del virus de la influenza A(H1N2). Se aisló el virus y se están realizando los análisis posteriores, incluida la secuenciación genética. El caso no fue hospitalizado. La investigación realizada por funcionarios locales de salud pública identificó la exposición porcina del paciente en una feria agrícola, que tuvo lugar entre el 23 y el 29 de julio, dentro de los 10 días anteriores al inicio de la enfermedad. La investigación adicional no identificó enfermedades respiratorias en ninguno de los contactos cercanos o familiares del paciente. No se identificaron casos adicionales relacionados con esta feria agrícola. No se ha identificado ninguna transmisión de persona a persona del virus de la influenza A(H1N2)v asociada con este caso. No se han identificado casos adicionales de infección humana con el virus A(H1N2)v al 10 de agosto de 2023. Esta es la primera infección por el virus de la influenza A(H1N2)v identificada en los Estados Unidos este año. Desde 2005, ha habido 512 infecciones por la variante del virus de la influenza A (todos los subtipos), incluidas 37 (infecciones humanas con virus de la influenza A (H1N2)v notificadas en los Estados Unidos. Epidemiología de la enfermedad: Los virus de influenza porcina A(H1N2) circulan en poblaciones porcinas en muchas regiones del mundo. Los virus de influenza A que normalmente circulan en los cerdos se denominan virus de influenza “variantes” cuando se aíslan de humanos. 1 Las infecciones humanas generalmente se deben a la exposición directa o indirecta a cerdos o ambientes contaminados. Puede haber diferencias genéticas y antigénicas importantes entre los virus de la influenza estacional que circulan en todo el mundo en la población humana y los virus de la influenza que normalmente circulan en los cerdos. Se necesita una estrecha vigilancia para identificar de forma temprana los cambios en el virus y/o su transmisión a los humanos. 2 Los virus de influenza no estacionales o zoonóticos que infectan a los humanos pueden causar enfermedades que van desde conjuntivitis leve hasta neumonía grave e incluso la muerte; por lo general, estas infecciones humanas de influenza zoonótica se adquieren a través del contacto directo con animales infectados o ambientes contaminados. Desde 2005, se han informado 37 infecciones humanas con el virus de la influenza A(H1N2)v, incluida esta, en los Estados Unidos.

Respuesta de salud pública

Los esfuerzos de respuesta de salud pública dirigidos por funcionarios locales incluyeron una vigilancia mejorada de los casos. El departamento de salud del condado realizó una búsqueda activa de casos comunicándose con los expositores de la feria y sus familias para determinar enfermedades adicionales. Además, se notificó a los proveedores locales que vigilaran las enfermedades respiratorias de las personas que habían asistido a la feria o que habían tenido contacto reciente con cerdos.

Evaluación de riesgos de la OMS

Los virus de influenza A porcina circulan en poblaciones porcinas en muchas regiones del mundo. Dependiendo de la ubicación geográfica, las características genéticas de estos virus difieren. Cuando se detecta en una persona un virus de la influenza A que normalmente circula en los cerdos (pero no en las personas), se le llama “variante del virus de la influenza”. La mayoría de los casos humanos son el resultado de la exposición a los virus de la influenza porcina A a través del contacto con cerdos infectados o ambientes contaminados. Debido a que estos virus continúan detectándose en poblaciones porcinas de todo el mundo, se pueden esperar más casos humanos. Según el RSI, una infección humana causada por un nuevo subtipo del virus de la influenza A es un evento que tiene el potencial de tener un alto impacto en la salud pública. Se considera que un nuevo virus de influenza A tiene el potencial de causar una pandemia si (1) el virus ha demostrado la capacidad de infectar y transmitirse de manera eficiente entre humanos, y (2) difiere de los virus de influenza humana estacional que circulan actualmente (es decir, A/ H1 o A/H3), que circula ampliamente en la población humana, de modo que el gen (o proteína) de la hemaglutinina (HA) no es una forma mutada de ellos; y (3) la población tiene poca o ninguna inmunidad contra ella. Hasta la fecha, solo se han informado infecciones humanas esporádicas causadas por las variantes de los virus de la influenza A(H3N2), A(H1N1) y A(H1N2) en los Estados Unidos, y no ha habido evidencia de transmisión sostenida de persona a persona. Las infecciones humanas con variantes del virus de la influenza tienden a provocar una enfermedad clínica leve, aunque algunos casos han sido hospitalizados con una enfermedad más grave. Dado el impacto potencial en la salud pública, las infecciones humanas con estos virus deben monitorearse de cerca. En este evento, no se informó evidencia de transmisión sostenida de persona a persona, la enfermedad fue leve y no se identificó más transmisión del virus de la variante de influenza en la comunidad. Ha habido alguna transmisión limitada y no sostenida de persona a persona de las variantes del virus de la influenza A, aunque no se ha identificado una transmisión comunitaria en curso. La evidencia actual sugiere que estos virus no han adquirido la capacidad de transmisión sostenida entre humanos. La evaluación de riesgos se revisará si es necesario si se dispone de más información epidemiológica o virológica. Los virus de la influenza A que infectan a los cerdos son diferentes de los virus de la influenza A humana. Actualmente, no existe una vacuna para la infección por influenza A(H1N2)v autorizada para su uso en humanos. Por lo tanto, generalmente no se espera que las vacunas contra la influenza contra los virus de la influenza humana protejan a las personas de los virus de la influenza que normalmente circulan en los cerdos.

Consejo de la OMS

Este caso no cambia las recomendaciones actuales de la OMS sobre medidas de salud pública y vigilancia de la influenza estacional. La OMS no recomienda la detección especial de viajeros en los puntos de entrada o restricciones con respecto a la situación actual de los virus de influenza en la interfaz humano-animal. Para obtener recomendaciones sobre el comercio seguro de animales y productos relacionados de países afectados por estos virus de influenza, consulte Orientación WOAH . El público debe evitar el contacto con animales que estén enfermos o muertos por causas desconocidas, incluidos los animales salvajes, y debe informar de la muerte de aves y mamíferos salvajes o solicitar su retirada poniéndose en contacto con las autoridades veterinarias o de vida silvestre locales. La OMS recomienda que los viajeros a países con brotes conocidos de influenza animal eviten las granjas, el contacto con animales en los mercados de animales vivos, ingresar a áreas donde se puedan sacrificar animales o el contacto con cualquier superficie que parezca estar contaminada con excrementos de animales. Los viajeros también deben lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón. Todas las personas deben seguir buenas prácticas de higiene y seguridad alimentaria. Debido a la naturaleza en constante evolución de los virus de influenza, la OMS continúa enfatizando la importancia de la vigilancia global para detectar cambios virológicos, epidemiológicos y clínicos asociados con los virus de influenza en circulación que pueden afectar la salud humana (o animal) y el intercambio oportuno de virus para la evaluación de riesgos. Se necesita vigilancia continua dentro de las áreas afectadas y vecinas para detectar infecciones en animales y humanos. La colaboración entre los sectores de la salud humana y animal es esencial. Como no está claro el alcance de la circulación de los virus de la gripe en los animales, la vigilancia epidemiológica y virológica y el seguimiento de los casos humanos sospechosos deben continuar de forma sistemática. En el sitio web de la OMS se ha publicado una guía sobre la investigación de la influenza no estacional y otras enfermedades respiratorias agudas emergentes. . Se debe mantener la vigilancia de la aparición de nuevos virus de influenza con potencial pandémico. La OMS ha desarrollado una guía práctica para la vigilancia integrada en el contexto de la cocirculación del SARS-CoV-2 y los virus de la influenza. La guía está disponible aquí. Todas las infecciones humanas causadas por un nuevo subtipo del virus de la influenza son de declaración obligatoria según el Reglamento Sanitario Internacional (RSI, 2005). Los Estados Partes en el RSI (2005) deben notificar de inmediato a la OMS cualquier caso reciente de infección humana causada por un virus de influenza A confirmado por laboratorio con el potencial de causar una pandemia. No se requiere evidencia de enfermedad para este informe. Es fundamental que estos virus de influenza de animales o de personas se caractericen completamente en laboratorios de referencia de influenza de salud animal o humana apropiados. Según el marco de preparación para una influenza pandémica (PIP) de la OMS, se espera que los Estados miembros compartan los virus de influenza con potencial pandémico (IVPP) de manera periódica y oportuna con el Sistema mundial de vigilancia y respuesta a la influenza (GISRS), una red coordinada por la OMS de salud pública. laboratorios. Los virus son utilizados por los laboratorios de salud pública para evaluar el riesgo de influenza pandémica y desarrollar virus candidatos para vacunas relevantes.