ONU y Unión Europea califican éxodo venezolano cómo el mayor en la historia de la región

La Unión Europea y dos agencias de la ONU sobre migrantes y refugiados llamaron este miércoles 23-O a una «acción urgente» ante la crisis de refugiados venezolanos, tema central de una conferencia internacional en Bruselas la próxima semana.

«La dramática huida de millones de venezolanos y venezolanas se ha convertido en una de las crisis de desplazamiento más graves del mundo y la más grande en la historia de la región», apuntan en un comunicado conjunto las tres organizaciones.

La UE, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) llaman a «una acción urgente», días antes de la conferencia internacional que organizan el 28 y 29 de octubre en Bruselas.

«Ante el desplazamiento de 4,5 millones de personas, se necesita realizar acciones», aseguró la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, subrayando que se busca además «crear conciencia sobre la gravedad de esta crisis».

El director general de la OIM, António Vitorino, abogó por apoyar a los países de América Latina que acogen a millones de venezolanos y llamó a donantes, agencias de cooperación y sector privado a «duplicar sus esfuerzos».

La Acnur estima que unos cuatro millones de venezolanos han emigrado desde finales de 2015 tras la crisis política y económica que azota al país, sobre todo a naciones sudamericanas como Colombia o Perú.

La conferencia, que busca enviar un mensaje de que «el mundo no ha olvidado» a los refugiados y a los países de acogida en palabras del jefe de la Acnur, Filipo Grandi, reunirá así a cancilleres, actores humanitarios, integrantes de la sociedad civil, sector privado e instituciones financieras.

Éxodo llegará a 5 millones de personas

El éxodo de venezolanos está en camino de alcanzar los 5 millones de personas, dijeron los funcionarios de Naciones Unidas y de la Unión Europea.

Desde 2015 han salido de Venezuela unos 4,5 millones de refugiados y migrantes, según cifras oficiales, pero hay más gente que está usando puntos ilegales para cruzar la frontera porque carecen de documentos de identidad, dijo Eduardo Stein, representante especial conjunto de las agencias de refugiados y de migración de la ONU.

La crisis ha empeorado desde que Estados Unidos impuso sanciones, incluida la crucial industria petrolera, en un intento por sacar al presidente Nicolás Maduro y sustituirlo por el líder opositor Juan Guaidó.

Unas 5.000 personas han salido de Venezuela a diario, aunque la cifra fluctúa porque cada vez más países exigen visas, señaló Stein.

“La experiencia de otras crisis en el mundo nos muestra que los que querrían volver a Venezuela, si se solucionara la crisis en términos políticos hoy, necesitarían dos años o incluso más”, dijo Stein en una conferencia de prensa.

Asimismo, agregó que se espera que el plan de respuesta humanitario regional de la ONU, cifrado en 739 millones de dólares para este año, casi se duplique en 2020.

La actitud inicial de bienvenida a los venezolanos en los países sudamericanos se fue agriando, entre acusaciones de un aumento de la criminalidad, una saturación del mercado laboral y tensiones en los servicios sociales.

