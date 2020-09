OVSP: 46% de los hogares que no reciben el servicio de aseo urbano traslada los desechos a un botadero cercano

En el último estudio sobre percepción ciudadana realizado por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) en 10 de las principales ciudades del país, se identificó que 46,1% de los usuarios encuestados traslada los desechos a un botadero cercano ante las fallas en el servicio de aseo urbano, práctica que se realiza en mayor medida en la ciudad de Caracas (71,4%), Porlamar (52,8%) y Ciudad Bolívar (50,8%).

De acuerdo a los datos obtenidos entre mayo y abril del presente año, 31,7% del total de encuestados indicó no contar con el servicio formal de recolección de desechos en sus hogares, siendo más acentuada esta situación en Maracaibo (72,4%), seguido de Ciudad Bolívar (56,9%) y de Barinas (47,9%).

En este contexto de quienes no reciben el servicio, 21,9% de los habitantes en esta condición puntualizó que, entre las opciones a las que recurren ante esta problemática, destaca “colocarla en la vía pública”, con énfasis en Valencia (29,1%), seguido de Maracaibo (28,7%) y Barcelona (24,0%).

Asimismo, los venezolanos en las ciudades encuestadas también han recurrido a la quema de los desechos (15,5%), pagarle a un camión para que la recoja (14,4%) y enterrarla (1,5%).

En el caso específico de la opción de quemar los desechos, la ciudad de Punto Fijo encabeza esta práctica con un 27,3%, seguido de Barquisimeto con un 23,3% y Barinas con 21,3%. Por su parte, ciudades como Caracas y Maracaibo, reflejaron los menores índices de esta modalidad, con 7,8% y 10,1%, respectivamente.

¿Con qué frecuencia reciben el servicio de aseo urbano?

Con respecto a la frecuencia en la recolección de desechos en las comunidades, un 27,8% de los usuarios indicó recibir el servicio, al menos, una vez a la semana, seguido de 17,2% correspondiente a quienes señalaron que reciben el servicio al menos “dos veces a la semana” y 12,5% indicó la opción de “todos los días”.

En cuanto a las ciudades que destacaron por recibir el servicio al menos cada siete días resaltaron: Punto Fijo (53,3%), San Cristóbal (35,8%) y Ciudad Bolívar (33,1%); mientras que, quienes reflejaron menor frecuencia de recolección fueron los habitantes de las ciudades de Barinas (14,9%), Maracaibo (12,5%) y Ciudad Bolívar (12%), ya que dijeron recibir el servicio casi nunca.

Para concluir, Julio Cubas, vocero de la organización, refiere que: “En cuanto a la percepción sobre la calidad del servicio que reciben los usuarios, cubiertos formalmente a planes operativos municipales bien sea por operadores privados o entes públicos, se podría destacar que, en diciembre de 2019, 62,2% lo evaluó de forma positiva; y, en nuestro último estudio, se identificó que 67,8% de los habitantes lo evaluó de la misma manera, apreciándose así una tendencia positiva en la percepción de los consultados sobre este servicio”.

Agenda OVSP

Para conocer más detalles sobre este y otros estudios de percepción ciudadana, el OVSP invita a visitar la página web: observatoriovsp.org, así como las redes sociales de la organización, Twitter e Instagram: @observatoriovsp, a través de las cuales se invita a constantes foros virtuales que realizan. Igualmente pueden comunicarse por el correo electrónico: ovsp.info@gmail.com.

Fuente: Comunicaciones OVSP

Caracas, 14 de septiembre de 2020.-

