OVSP: 68,2% de los encuestados tiene fallas a diario en el servicio de telefonía móvil

OVSP: 68,2% de los encuestados indicó tener fallas todos los días en el servicio de telefonía móvil

Fuente: Comunicaciones OVSP

Caracas, Diciembre de 2020.-. En el último estudio del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), realizado entre los meses de octubre y noviembre de 2020 en 12 de las principales ciudades del país, se encontró que un 54,0% de los ciudadanos encuestados valoró negativamente el servicio de telefonía móvil que recibe en sus equipos celulares. Asimismo, el 68,2% de los consultados señaló presentar fallas en las comunicaciones, desgranándose de esta forma: el 23,0% reportó interrupciones diariamente y el 45,2% registró más de una falla todos los días en el servicio.

Al respecto, Julio Cubas, presidente y vocero de la organización señaló: “Un 12,6% de los ciudadanos encuestados expresó que ‘casi nunca’ presenta averías en el servicio de telefonía móvil. Esta opinión fue la tercera relevante, precedida por las frecuencias de “una vez al día, todos los días de la semana” y ‘varias veces al día, todos los días’. Se destacó que Caracas (18,9%), Barcelona (15,6%) y Maracaibo (14,2%) son las ciudades donde los ciudadanos expresaron no tener casi fallas en el servicio”.

En cuanto a los resultados por ciudades, San Fernando de Apure y Punto Fijo encabezaron la lista de urbes con las valoraciones negativas más altas, obteniendo, ambas, el 62,6% de las opiniones sobre la calidad del servicio de telefonía móvil, seguidas de Mérida con el 61,6% y Porlamar con 58,9%. Por su parte, se observaron los menores porcentajes de este tipo de valoraciones en Barinas con 46,6%, Caracas con 48,2% y Maracaibo con 49,4%

Al consultar sobre el funcionamiento del servicio en los últimos tres meses, el 54,8% de los encuestados indicó que ha empeorado, mientras que un 38,0% señaló que no ha habido cambios, quedando solo un 6% que señaló que ha mejorado.

Las ciudades en las que se apreció un mayor índice de usuarios opinando que hay una mejora en la telefonía móvil son, Barinas y Maracaibo con solo el 9,3% y el 10,4%, respectivamente, mientras que Mérida (61,1%), San Fernando de Apure (59,2%), Ciudad Bolívar y Punto Fijo, ambas con casi el 59%, son las ciudades con los mayores índices de desmejora del servicio en estos últimos tres meses.

Entre otras informaciones, alrededor del 85% de los consultados indicó estar afiliado al sistema prepago para la activación y mantenimiento de planes. Los métodos más utilizados para realizar recargas fueron los de “transacciones electrónicas ofrecidas por las páginas web de las entidades bancarias”, representando la mayor proporción con el 48,6%, seguido de un 40,9% que opta por la “recarga a través de terceras personas”. Por otro lado, un 9,0% de los encuestados señaló que optan por “pedir ayuda a familiares y amigos” para poder estar conectados.

Finalmente, de acuerdo con el monitoreo del Observatorio de Redes y Medios de Comunicación Nacionales, en las últimas semanas se han registrado diversas interrupciones en los servicios de telefonía en todo el país, así como también múltiples denuncias en las que los ciudadanos aseveraron estar incomunicados. Las causas de las averías, según los reportes, van desde actos vandálicos hasta desperfectos en las infraestructuras. Cabe destacar que, recientemente, a través de las redes sociales los ciudadanos expresaron su rechazo ante los aumentos de las tarifas de los planes de algunas operadoras.

Agenda OVSP

Para conocer más detalles sobre este y otros estudios de percepción ciudadana, el OVSP invita a visitar la página web: observatoriovsp.org, así como las redes sociales de la organización, Twitter e Instagram: @observatoriovsp, a través de las cuales se invita a constantes actividades virtuales que realizan.

Para comunicarse con la organización pueden hacerlo mediante el correo electrónico: ovsp.info@gmail.com.

OVSP: 68,2% de los encuestados tiene fallas a diario en el servicio de telefonía móvil was last modified: by

Temas relacionados:

En : Noticias Nacionales