OVSP: El servicio de agua potable continúa siendo el peor evaluado por los ciudadanos

Según la más reciente medición del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, realizada durante el mes de diciembre, se determinó que 65,9% de los habitantes de diez de las principales ciudades del país califican negativamente el servicio de agua potable que reciben en sus hogares, a pesar de que 91,8% de toda la muestra indica tener acceso formal a tuberías.

Julio Cubas, presidente del OVSP señaló: «Desde el inicio de los estudios realizados por el observatorio desde el año 2018, el servicio de agua potable ha sido el peor evaluado por los ciudadanos y, de acuerdo con los nuevos resultados, se observó que esta tendencia se mantiene en similares rangos, con un porcentaje de valoración negativa por encima del 60%”.

Con respecto a la evaluación específica por ciudad se obtuvo que Punto Fijo, Maracaibo y Porlamar reportaron los índices más altos de calificación negativa, obteniéndose 93,9%, 85,0% y 81,5%, respectivamente en cada uno de estos centros urbanos. Por su parte, en Ciudad Bolívar se obtuvo 71,8% de percepción negativa, en Valencia 68,8%, Caracas 67,7% y Barcelona 63,3%.

«En contraste, de las diez ciudades evaluadas en esta ocasión, tres de estas, reportaron mejores valores de la calidad del servicio, a pesar de no ser calificados como óptimos, tal es el caso de San Cristóbal, Barquisimeto y Barinas donde se observó que sus habitantes tienen una mejor apreciación sobre el desempeño del servicio de agua potable y, en consecuencia, la evaluación negativa en estas capitales reportó menores índices, registrándose 23,3%, 55,0% y 55,4%”, respectivamente”, agregó Cubas.

Los resultados reflejan, una vez más, que la capital tachirense lidera como la ciudad que mejor evalúa el comportamiento del suministro de agua potable, un dato que destaca desde las primeras encuestas realizadas por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos.

De manera general, el estudio arrojó que el principal motivo por el que los ciudadanos opinan negativamente sobre la calidad del servicio, es la inconstancia en la recepción de agua por las tuberías de sus hogares. En específico, un 26,5% del total de la muestra ofreció esta respuesta. En este contexto, es preciso señalar que, en relación a los valores obtenidos en la ciudad de Punto Fijo sobre la frecuencia del suministro, un 53,3% manifestó no recibir el servicio actualmente.

Los hallazgos de esta investigación se obtuvieron tras la evaluación de más de seis mil encuestas realizadas en diez de las principales ciudades del país, como lo son: Caracas, Barquisimeto, Valencia, Barcelona, Ciudad Bolívar, Punto Fijo, Porlamar, Barinas, San Cristóbal y Maracaibo, donde se logró captar la opinión y percepción de los ciudadanos sobre el funcionamiento de los principales servicios básicos. Los datos obtenidos en las periódicas investigaciones están disponibles para consulta ingresando a la página web: www.asoesda.org o visitando las redes sociales de la organización en Twitter e Instagram @observatoriovsp. Para contactos directos, disponen del correo electrónico asoesda@gmail.com

