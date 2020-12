OVSP, presenta ranking de ciudades venezolanas donde más se usa la leña para cocinar.

Un 33,2% de los usuarios encuestados en el estudio realizado por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) indicó cocinar sus alimentos mediante el uso de la leña ante la ausencia de bombonas de gas en su comunidad, esta afirmación predomina en la ciudad de Barinas con 52,2%, seguido de Ciudad Bolívar con 48,3% y Porlamar con 44,9%.

De acuerdo a los datos obtenidos por la organización, 93,2% de los consultados señaló utilizar el gas como principal recurso en su hogar para elaborar sus comidas; específicamente, al menos nueve de cada diez personas en las ciudades anteriormente mencionadas lo utiliza como primera alternativa para ser utilizado para tal fin, es decir, en Porlamar (94,2%), Ciudad Bolívar (93,2%) y Barinas (92,8%).

En relación a los métodos utilizados para la recarga de la bombona, 30,1% de los encuestados puntualizó que debe trasladarse hacia un lugar cercano para adquirirla, siendo más acentuada esta práctica en Porlamar con 39,7%, situación que se repite en Ciudad Bolívar con 25,0%; sin embargo, los habitantes de Barinas (35,4%) aseguraron que el cilindro llega a su comunidad.

Como dato resaltante, al ser consultados por la frecuencia con la que reciben las recargas de los cilindros de propano, la mayoría de los encuestados en Porlamar afirmó que adquieren este servicio una vez al mes (49,7%); mientras que, en Ciudad Bolívar, 33,7% de sus habitantes indicó que el recurso “no llega nunca a la comunidad”. En lo que respecta a Barinas, lo más frecuente es que el cilindro lo reciban cada tres meses o más (28,3%).

Ante este contexto, se podría justificar que estas tres ciudades señalen ante las consultas que la distribución del servicio ha empeorado, por ejemplo, Barinas con 72,1%, Ciudad Bolívar con 63,5% y Porlamar con 48,3% opinan de esta manera sobre el funcionamiento de los canales de entregas del cilindro al usuario.

Frente a esta problemática identificada por el OVSP sobre el acceso y la frecuencia de este servicio, es esperado que las personas tomen medidas ante la falta del combustible, lo cual podría explicar en alguna medida el uso de la leña como método alternativo para la cocción de sus alimentos.

Julio Cubas, vocero del OVSP, destacó que, entre las alternativas ante la falta del servicio, además del uso de leña, se evidenció que: “son muchas opciones que han optado los ciudadanos, sin embargo, el primer lugar lo ocupa en las ciudades evaluadas la compra de cocina u hornillas eléctricas con un 39,3%, luego la leña indicado con 33,2%, seguido por la compra de cilindros o bombonas adicionales con 15,7%, seguido de cocinar con carbón con un 2.4%”.

Para finalizar, se encontró que un 5,5% de los encuestados indicó que realizan comidas que no requieran cocción, así como un 1,7% que señala cocinar en casa de familia o conocidos

Agenda OVSP

Para conocer más detalles sobre este y otros estudios de percepción ciudadana, el OVSP invita a visitar la página web: observatoriovsp.org, así como las redes sociales de la organización, Twitter e Instagram: @observatoriovsp, a través de las cuales se invita a constantes actividades virtuales que realizan.

Para comunicarse con la organización pueden hacerlo mediante el correo electrónico: ovsp.info@gmail.com.

