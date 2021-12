OVSP: Solo 16,1% de encuestados en 12 ciudades de Venezuela percibió un aumento en la tarifa de aseo urbano

Fuente: Comunicaciones OVSP

Caracas, 23 de diciembre de 2021.-.

En el último estudio realizado por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos en doce ciudades del país, un poco más del 16% de los consultados expresó que en los últimos tres meses antes de septiembre de 2021, recibió un aumento en el pago por aseo urbano en su hogar.

Entre las urbes con las mayores proporciones donde la percepción ciudadana afirmó un aumento de las tarifas, Caracas ocupó el primer lugar con el 27,2% de las respuestas, seguida por Mérida (21,2%) y Barcelona (18,5%).

Durante las mediciones realizadas por la organización a lo largo del 2021, en enero, el 15,8% de los consultados afirmó recibir aumentos en los últimos tres meses en las tarifas de aseo urbano. Para junio, este porcentaje aumentó a un 18,7%.

En los tres estudios realizados, Caracas obtuvo las mayores proporciones de usuarios que percibieron un aumento con cifras mayores al 25,0%.

Aumentos y mejoras en el servicio brindado

De los usuarios que recibieron un aumento en los montos reflejados en la factura por aseo urbano, solo el 35,9% afirmó que el ajuste se tradujo en una mejora del servicio, según los resultados obtenidos en la medición de septiembre.

El mayor porcentaje se observó en San Fernando de Apure con el 66,7% de las respuestas, seguida de Ciudad Bolívar (53,3%) y Mérida (44,7%).

Aunque en Caracas se registró el mayor porcentaje de usuarios que afirmaron percibir aumentos en el pago por el aseo urbano, esta fue la novena ciudad (de doce), donde los consultados afirmaron una mejora en el servicio con el 30,0%. Cabe destacar que Maracaibo se encontró en el último lugar con el 15,4%.

Pagos en dólares por una posible mejora

Entre otros datos obtenidos, en el último estudio realizado por el OVSP (septiembre de 2021), el 54,6% de los consultados indicó que estaría dispuesto a pagar la tarifa por aseo urbano si esto se tradujera en una mejora en el servicio.

Las ciudades con la mayor disposición fueron Maracaibo (62,8%), Punto Fijo (62,5%) y Barquisimeto (60,7%), mientras que los menores porcentajes se observaron en San Cristóbal (46,7%), San Fernando de Apure (48,8%), Mérida (50,5%) y Caracas (51,5%).

Hallazgos del Observatorio de Medios

A través del monitoreo diario de reportes noticiosos sobre los servicios públicos, recopilados por el Observatorio de Medios y Redes de comunicación nacionales del OVSP, diversos usuarios a lo largo del país han denunciado aumentos considerables en su facturación por el servicio de aseo urbano.

Especialmente, los representantes de sectores comerciales en varias ciudades han exigido una evaluación de las tarifas por aseo urbano, así como de otros servicios, ya que impacta en su desempeño y desenvolvimiento.

Agenda OVSP

Para conocer más detalles sobre este y otros estudios de percepción ciudadana, el OVSP le invita a visitar la página web: observatoriovsp.org, así como las redes sociales de la organización, Twitter e Instagram: @observatoriovsp, a través de las cuales se invita a constantes actividades virtuales que realizan.

OVSP: Solo 16,1% de encuestados en 12 ciudades de Venezuela percibió un aumento en la tarifa de aseo urbano was last modified: by

En: Noticias Nacionales