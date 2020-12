OVSP: Venezolanos queman la basura a falta de servicio de aseo urbano

De acuerdo con el más reciente estudio realizado por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) en doce de las principales del país (Caracas, Valencia, Mérida, San Fernando de Apure, Barquisimeto, Barcelona, Ciudad Bolívar, Porlamar, San Cristóbal, Maracaibo, Punto Fijo y Barinas), durante los meses de octubre y noviembre del año en curso, se evidenció que 35,6% del total encuestado no se encuentra suscrito a ningún esquema formal de recolección de desechos en sus comunidades, optando por el traslado y la quema como soluciones ante la falta del servicio.

En el marco de esta nueva evaluación de percepción ciudadana sobre los servicios públicos, se identificó que la primera acción que realizan los ciudadanos afectados es el traslado de los desechos a un botadero cercano con un 43,4%, siendo más recurrente esta práctica en las ciudades de Caracas con un 73,2%, Barinas con 54,0% y Ciudad Bolívar con el 46,0%.

Seguidamente, la segunda opción más frecuente ante las fallas en el servicio de aseo urbano es la quema de desechos, donde 21,7% de la proporción de ciudadanos que manifestó no estar suscrito a ningún esquema formal de recolección, indicó realizar esta práctica, destacando las ciudades de San Fernando (42,4%), Mérida (36,4%) y Punto Fijo (28,7%) como las urbes donde los ciudadanos recurren con mayor frecuencia a esta alternativa. Contrariamente, Caracas, Maracaibo y Valencia son las ciudades en las que menos se emplea esta opción con un 3,9%, 10,8% y 16,6% respectivamente.

Entre otras informaciones, según los reportes de medios de comunicación nacionales recopilados por el Observatorio de Medios y Redes del OVSP, debido a las prácticas de quema y traslados de desechos sólidos, los ciudadanos indicaron padecer diversas afecciones respiratorias por la exposición continua a componentes tóxicos en el aire, así como también han registrado la presencia de animales atraídos por la acumulación de los desechos, malos olores, obstaculización del tránsito peatonal y vehicular.

Finalmente, Julio Cubas, presidente y vocero del OVSP señaló: “Estas alternativas para deshacerse de los desechos son empleadas por un poco más de un tercio de los consultados que no reciben el servicio de recolección; sin embargo, en el estudio de percepción ciudadana destacó que el aseo urbano es el mejor evaluado con un 67,1% de valoración positiva, siendo Mérida con 77,6%, Porlamar con 76,1% y San Fernando con 73,8%, las ciudades con los más altos índices de usuarios que opinan de esta forma”.

