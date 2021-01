FMAM, PNUD e Impact Hub Caracas ofrecerán programa para impulsar emprendimientos ecosostenibles para la biodiversidad.

El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), de manera conjunta con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Impact Hub Caracas, desarrollarán la primera edición de Innovation Eco, un programa de incubación para emprendimientos de innovación ecosocial, totalmente online, que busca reunir a emprendedores/as venezolanos/as con la intención de darles capacitación y generar oportunidades de negocios sostenibles con base en la biodiversidad.

Esta iniciativa tendrá una duración de 5 meses, a fin de potenciar las capacidades de todos/as los/as participantes en temas como la promoción de nuevos estilos de vida, la protección de un ecosistema natural y la generación de ingresos mediante prácticas ecológicas y sustentables. Durante este tiempo contarán con mentorías y talleres en temas específicos para potenciar sus emprendimientos.

El programa tiene por objetivo contribuir con el impulso del autoempleo y el empleo digno, productivo y de calidad, que favorezcan la inserción protagónica de mujeres y hombres de diferentes estados del país, que trabajan en iniciativas para conservar el ambiente con apoyo del PPD.

Innovation Eco contará con un evento final o feria de ecoemprendimiento en el que los/as emprendedores/as tendrán la oportunidad de presentar sus productos o ecoproductos, como ellos/as mismos/as lo denominan, con la finalidad de poder crecer en su comercialización o potencializar esta fase.

Todas/as los/as interesados/as podrán postularse desde el 11 de enero hasta el 05 de febrero de 2021, a través de https://caracas.impacthub.net/ innovation-eco/ . Los beneficiarios del PPD tendrán prioridad, pero se reservarán algunos cupos para ecoemprendedores por iniciativa propia.

