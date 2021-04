Por precaución: Reino Unido recomienda usar vacunas alternativas a AstraZeneca a menores de 30 años

Reino Unido recomienda usar vacunas alternativas a AstraZeneca a menores de 30 años.

El Reino Unido recomienda ofrecer vacunas alternativas a la de Oxford/AstraZeneca a los menores de 30 años, como «precaución» ante el registro de «un número extremadamente pequeño» de inusuales trombos en adultos jóvenes, anunció este miércoles 7 de abril el Comité conjunto de vacunación e inmunización (JCVI, en inglés).

«A los adultos de entre 18 y 29 años, que no tengan comorbilidades que los pongan en mayor riesgo de padecer una forma grave de Covid-19, se les debe ofrecer una vacuna alternativa en lugar de la vacuna de AstraZeneca, cuando dicha alternativa esté disponible», dijo el profesor Wei Shen Lim, subrayando que el comité no recomienda dejar de vacunar a ningún grupo de edad.

Ese grupo de población tendrá la opción de elegir vacunarse con los preparados de Pfizer y Moderna, también aprobados en este país, aunque los reguladores siguen recomendando la vacuna de AstraZeneca en adultos de más edad, al considerar que los beneficios compensan los riesgos.

Un total de 79 personas, que recibieron en el Reino Unido la vacuna contra la Covid-19 desarrollada por AstraZeneca/Oxford, desarrollaron trombos. De ellas, 19 fallecieron, precisó el regulador de medicamentos británico MHRA.

Los casos registrados hasta finales de marzo corresponden a 51 mujeres y a 28 hombres de entre 18 y 79 años, informó June Raine, directora del MHRA, insistiendo en que los beneficios de esta vacuna siguen siendo mayores que los riesgos para «la gran mayoría» de la población.

