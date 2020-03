Posponen los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por un año. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, ha afirmado este martes que se ha puesto de acuerdo con el jefe del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, para posponer los Juegos Olímpicos 2020 para el próximo año ante la pandemia de covid-19.

Tras la conversación telefónica entre los dos líderes, el jefe de Gobierno japonés precisó a periodistas que los JJ. OO. no serán cancelados y se celebrarán en el verano boreal de 2021.

«En las circunstancias actuales y en base a la información proporcionada por la Organización Mundial de la Salud, el presidente del COI y el primer ministro de Japón han concluido que los Juegos de la XXXII Olimpiada en Tokio deben reprogramarse para una fecha posterior a 2020, pero no más tarde del verano de 2021 para salvaguardar la salud de los atletas, de todos los involucrados en los Juegos Olímpicos y la comunidad internacional», reza un declaración conjunta emitida por el COI y el Comité Organizador de los Juegos en Tokio.

