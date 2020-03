Pospuesto el Festival de Cannes por el coronavirus . El Festival de Cannes anunció este jueves 19 de marzo que, ante la actual crisis sanitaria y debido a la evolución de la situación, su 73 edición, prevista para los próximos 12 al 23 de mayo, no podrá celebrarse en esas fechas.

En estos momentos la dirección del festival está barajando nuevas fechas, dependiendo de la evolución de la crisis causada por la pandemia.

Sus organizadores habían avanzado que se pronunciarían sobre el futuro del certamen a mediados de abril, pero han adelantado la decisión en un momento en el que en Francia hay ya 372 muertos por la epidemia y 10 mil 995 casos confirmados.

