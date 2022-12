Consulte aquí el listado de precios regulados emitido por SUNDEE para diciembre 2022

Gobierno de Venezuela publica precios de productos regulados, Listado

A través del organismo encargado de la verificación de los precios de productos y servicios , SUNDEE de acuerdo a sus siglas.

El listado a continuación fue publicado recientemente por el organismo y por lo que se entiende debe ser la referencia para los precios indicados en las tablas.

RUBROS UNIDAD DE MEDIDA USD HARINAS, GRANOS, SALSAS Y OLEAGINOSAS HARINA DE MAIZ PRECOCIDA 1 KG 1,20 HARINA DE TRIGO USO FAMILIAR 1 KG 1,30 PASTA ALIMENTICIA 1 KG 1,50 ARROZ BLANCO MESA 1 KG 1,20 AZÚCAR REFINADA 1 KG 1,25 SAL DE MESA 1 KG 0,50 ACEITE COMESTIBLE DE SOYA 850 ML 3,50 MARGARINA 500 GRS 2,15 MAYONESA 445 GRS 3,50 SALSA DE TOMATE – KETCHUP 397 GRS 1,65 SARDINA ENLATADA EN ACEITE 170 GRS 0,62 CARAOTAS 500 GRS 1,30 LENTEJAS 500 GRS 1,40 FRIJOL 500 GRS 0,80 ARVEJAS 500 GRS 1,00 HARINA DE TRIGO PANADERO 45KG 41,00 ACEITE COMESTIBLE DE PALMA 850 ML 2,75 ACEITE COMESTIBLE VEGETAL 850 ML 3,20

RUBROS UNIDAD DE MEDIDA USD PROTEÍNA ANIMAL ATUN ENLATADO EN ACEITE 140 GRS 1,20 ATUN ENLATADO NATURAL 140 GRS 1,18 SARDINA ENLATADA EN TOMATE 170 GRS 0,61 CERDO (PATAS DE CERDO) 1 KG 3,00 CERDO (CODILLO DE CERDO) 1 KG 3,50 CERDO (COSTILLA DE CERDO) 1 KG 7,50 MORTADELA ESPECIAL 1 KG 4,00 HUEVO DE CONSUMO CAJA 54,00 HUEVO DE CONSUMO 30 UND 4,50 MORTADELA ECONOMICA 1 KG 2,50 POLLO BENEFICIADO 1 KG 3,00 COSTILLA 1 KG 3,80 LAGARTO CON HUESO 1 KG 3,80 PECHO 1 KG 6,00 SOLOMO ABIERTO 1 KG 6,00 PALETA 1 KG 6,00 FALDA 1 KG 6,00 COGOTE 1 KG 6,00 LAGARTO SIN HUESO 1 KG 6,00 CHOCOZUELA 1 KG 7,00 GANZO 1 KG 7,00 MUCHACHO CUADRADO 1 KG 7,00 MUCHACHO REDONDO 1 KG 7,00 PULPA NEGRA 1 KG 7,00

¿Qués es el Control de precios?

El control de precios es un mecanismo por el cual una autoridad gubernamental impone montos determinados para los precios de bienes y servicios dentro de un mercado determinado, usualmente con la finalidad de mantener la disponibilidad de esos bienes y servicios para los consumidores, evitar incrementos de precio durante periodos de crisis o escasez, o inclusive para asegurar una renta en beneficio de los productores de ciertos bienes, de la misma manera que un subsidio. Otra forma de ejecutar un control de precios consiste en la fijación de precios máximos o precios mínimos.

Históricamente, los controles de precios han sido impuestos como parte de programas de transformación económica más amplios, combinándose con controles sobre los salarios y otras herramientas de regulación económica.

Si bien el intervencionismo económico clásico considera que los controles de precios resultan necesarios para asegurar una mínima disponibilidad de bienes para el consumo masivo, la escuela del liberalismo económico condena el control de precios al considerar que, mantener un precio artificialmente bajo alienta el consumo de forma desmesurada hasta agotar la disponibilidad de un bien o servicio; al mismo tiempo, el control de precios desalienta la producción de bienes cuyo precio no alcanza a cubrir su propio costo de elaboración, generando así una escasez artificial. Alegan los seguidores de esta escuela que, precisamente, las experiencias de control de precios a escala masiva en la historia humana han generado siempre un resultado negativo para las economías implicadas.

Críticas

La principal crítica al control de precios es que al mantener los precios artificialmente bajos, la demanda se incrementa hasta un punto en el cual la oferta no puede satisfacerla, dando lugar a escasez de los productos cuyo precio se controla.

