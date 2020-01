Presidente de China, Xi Jinping: el avance del coronavirus «se acelera» nos enfrentamos a una «situación grave»

Durante una reunión especial del Gobierno chino, el presidente Xi Jinping afirmó este sábado que el avance del coronavirus «se acelera», y que su país se enfrenta a una «situación grave», aunque no insostenible, informaron medios estatales citados por CNA.

«Mientras tengamos una confianza firme, trabajemos juntos, [dependamos de] una prevención científica y de curas, además de políticas precisas, definitivamente podremos ganar la batalla», señaló el presidente Xi en una reunión del politburó en el marco de las festividades del Año Nuevo chino.

Sin embargo, el país se enfrenta a una «situación grave», ya que el nuevo coronavirus está «acelerando su propagación», advirtió.

En la nación asiática el nuevo coronavirus se cobra la vida de cada vez más personas; la cifra oficial ya alcanza los 41 muertos, y la cantidad de infectados supera los 1.300.

