En EEUU: Ocultaron pruebas y mantuvieron presos durante 55 años a dos inocentes por el asesinato de Malcolm X

Ocultaron pruebas y mantuvieron presos por 55 años a dos inocentes asesinato de Malcolm X. Muhammad Aziz y Khalil Islam mantuvieron siempre su inocencia. El tercer condenado, Thomas Hagan, aseguró en todo momento que no fueron sus cómplices.

Un juez neoyorquino retiró este jueves todos los cargos contra Muhammad Aziz y Khalil Islam, que durante décadas estuvieron recluidos en prisión tras ser considerados culpables del asesinato de Malcolm X, prominente activista de los derechos de los afroamericanos,según la agencia AP.

El también afamado orador fue mortalmente baleado el 21 de febrero de 1965 en el Audubon Ballroom, en Manhattan (Nueva York), cuando se disponía a ofrecer un discurso público. De los tres asesinos involucrados en el ataque, los presentes lograron capturar en el lugar a uno: Thomas Hagan, miembro del movimiento político y religioso radical Nación del Islam, con el que Malcolm X, uno de sus fundadores, había roto públicamente en 1964.

Aziz y Khalil, también seguidores del movimiento, fueron acusados de ser sus cómplices, aun cuando lo negaron y presentaron coartadas comprobables. En 1966 fueron sentenciados a cadena perpetua y pasaron entre rejas cerca de dos décadas, hasta que recibieron la libertad condicional. Durante todo este tiempo, tanto en prisión como ya libres, insistieron en su inocencia. También el propio Hagan, quien salió de la cárcel en 2010, aseguró reiteradamente que ninguno de los dos participó en el asesinato. Sus cómplices, sostuvo, fueron otros dos hombres, que hasta el día de hoy no han sido arrestados.

En febrero de 2020, la Fiscalía reinició la investigación del caso. De tal manera, se descubrieron suficientes pruebas de la inocencia de Aziz y Khalil, como también del rol desempeñado por el entonces director del FBI, J. Edgar Hoover, para que fueran condenados. Durante el proceso judicial de aquel entonces, Hoover ordenó a varios informantes que estuvieron en el lugar del crimen que no se identificaran como tales ante la Policía o la defensa. Asimismo, la revisión del caso determinó que el FBI y la Policía ocultaron evidencias a los fiscales, resaltó uno de los abogados de Aziz y Khalil, Barry Scheck.

«Pido disculpas por las graves e inaceptables violaciones de la ley y la confianza pública», dijo el jueves el fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr. «El evento que hoy nos trajo a la corte nunca debió haber ocurrido», dijo por su parte Aziz, quien tiene ahora 83 años. En cuanto a Khalil, no vivió para ver su absolución: falleció en 2009.

Con información de AP, y RT

En: Noticias de Estados Unidos